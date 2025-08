OGC Nice - Benfica : les compositions officielles

L’OGC Nice est le premier club français à se lancer sur la scène européenne. Après une quatrième place en Ligue 1 la saison passée, les Aiglons sont obligés de passer par les qualifications pour espérer un ticket en Ligue des Champions. Seulement, les joueurs de Franck Haise font face à un gros morceau : le Benfica Lisbonne. Deuxième du Portugal l’an passée, le SLB s’est hissé jusqu’en huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs en fin de saison dernière et a déjà lancé sa saison en remportant la Supercoupe nationale en s’imposant face au Sporting (0-1) jeudi dernier grâce à un but de Pavlidis. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, le Gym ne peut pas compter sur Zelazowski, Abdelmonem, Bombito, Abdi, Ndayishimiye, Ndombele et Cho, tous blessés. Guessand, en instance de départ, ne fait également pas partie du groupe. Franck Haise aligne alors un 3-4-3 avec Diouf dans les buts tandis que Mendy, Bah et Dante composeronnt la défense à quatre. Boudaoui et Sanson animeront le coeur du jeu tandis que Clauss et Bard évolueront en pistons. Enfin, Bouanani, à droite, et Jansson, à gauche, seront en soutien de Moffi sur le front de l’attaque. En face, le SLB est privé de Félix, Manu Silva, Bah et Aktürkoglu, tous blessés, et débute en 4-2-3-1 avec l’expérimenté Otamendi en défense centrale ainsi que les recrues Dedic, Dahl, Barrenechea ou encore Rios. Le très sérieux buteur Pavlidis, lui, est évidemment titularisé en pointe.

Les compositions d’équipes :

OGC Nice : Diouf - Mendy, Bah, Dante - Clauss, Boudaoui, Sanson, Bard - Bouanani, Moffi, Jansson

Benfica : Trubin - Dedic, A.Silva, Otamendi, Dahl - Rios, Barrenechea - Schjelderup, Aursnes, Ivanovic - Pavlidis