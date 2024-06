EdF : l’avis tranché de Jonathan Clauss sur la finale de C1

Ce samedi, le Real Madrid a encore une fois prouvé qu’il était intouchable sur la scène européenne. Face au Borussia Dortmund, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté la 15e C1 de l’histoire du club. Et encore une fois, les Madrilènes ont su punir au bon moment grâce à des buts de Carvajal et Vinicius Jr. De quoi faire rêver les supporters et impressionner la planète foot y compris certains joueurs de l’équipe de France.

En conférence de presse ce dimanche, Jonathan Clauss s’est confié sur cette soirée qu’il a vécu depuis sa chambre d’hôtel. «J’ai regardé le match. Le constat est clair franchement c’est toujours les mêmes qui gagnent. C’est extraordinaire ce qu’ils ont fait. On savait que si Dortmund ne marquait pas, le Real allait réagir et cela allait être fini. Pour Kylian Mbappé, on n’en a pas parlé entre nous. On a regardé la deuxième mi-temps chacun dans nos chambres parce que la journée a été longue», a-t-il lancé.