FC Metz - ASSE : les compositions sont là

Ce soir on va savoir qui sera la 18e équipe en Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Battu 2-1 dans le Forez, le FC Metz tentera de renverser l’AS Saint-Étienne. A domicile, les Grenats s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alexandre Oukidja dans les cages derrière Koffi Kouao, Ismaël Traoré, Sadibou Sané et Matthieu Udol. Kévin N’Doram est placé comme sentinelle avec Lamine Camara à ses côtés et Ablie Jallow un cran plus haut. Devant, Georges Mikautadze prend place en attaque avec Didier Lamkel Zé et Pape Amadou Diallo sur les ailes.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Stéphanois s’articulent dans un 4-3-3 avec Gautier Larsonneur comme dernier rempart derrière Dennis Appiah (préféré à Yvann Maçon), Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot en défense. Florian Tardieu est placé en sentinelle auprès d’Aïmen Moueffek et Dylan Chambost. En attaque, Ibrahim Sissoko est soutenu par Irvin Cardona et Mathieu Cafaro.

Les compositions

Metz : Oukidja - Kouao, Traoré, Sané, Udol - Camara, N’Doram - Lamkel Zé, Jallow, Diallo - Mikautadze

La suite après cette publicité

Saint-Etienne : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Moueffek, Tardieu, Chambost - Cardona, Sissoko, Cafaro