Le syndicat des arbitres porte plainte après ASSE-OL

Les incidents survenus lors du derby entre Saint-Etienne et l’OL font encore couler beaucoup d’encre. Trois jours après la victoire des Verts, et l’interruption de la rencontre pendant 40 minutes suite au jet de projectile dont a été victime Mehdi Rahmouni, l’un des assistants de M. Letexier, le syndicat des arbitres a décidé de porter plainte.

«Le SAFE condamne fermement la violence dont a été victime Mehdi Mahrmouni, lui apporte son total soutien et sera à ses côtés dans cette action», écrit le syndicat des arbitres du football d’élite dans un communiqué où il annonce également déposer plainte envers l’auteur du jet d’objet. Celui-ci a d’ores et déjà été interpellé et interdit de stade. Il sera jugé le 13 octobre prochain.