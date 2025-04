Droits TV : la DNCG interdit aux clubs d’inclure les recettes dans leurs budgets prévisionnels

Selon L’Équipe, la DNCG a demandé aux clubs français de ne pas intégrer de recettes liées aux droits TV dans leurs budgets prévisionnels pour la saison prochaine. Ce message, formulé lundi par son président Jean-Marc Mickeler au bureau de la LFP, intervient dans un contexte d’incertitude totale sur l’attribution des droits audiovisuels. À ce jour, seuls les droits internationaux et le contrat avec beIN Sports permettraient de garantir environ 100 millions d’euros à se répartir, un montant très insuffisant pour combler les besoins structurels des clubs.

Mickeler a également insisté sur le fait que la crise actuelle ne se résume pas à la baisse des droits TV. La DNCG dénonce notamment l’habitude de certaines écuries de budgéter des ventes de joueurs non réalisées et de maintenir des masses salariales trop élevées. Face à des pertes estimées à plus d’un milliard d’euros la saison passée, elle réclame une prise de conscience urgente et avertit que les clubs doivent bâtir des budgets prudents, sans recettes hypothétiques, sous peine de mettre en péril leur avenir dès la saison prochaine.