Erling Haaland inquiète sérieusement Manchester City

Ces derniers mois, et ces dernières années même, on a énormément parlé de l’avenir de Kylian Mbappé. Laissant un peu de côté cemlui d’Erling Haalaand… Si on est certain que le Français va changer de club et rejoindre Madrid, le Norvégien pourrait aussi faire ses valises dans un futur relativement proche. La presse anglaise apporte ainsi de nouveaux éléments ce dimanche…

Le Mirror explique que les Cityzens veulent s’attaquer à la situation contractuelle du buteur au plus vite, et ce même si le bail du joueur à l’Etihad Stadium expire en 2027. Ils sont conscients que cette clause libératoire d’environ 200 millions d’euros, qui entrera en vigueur cet été, est un vrai danger pour le projet du club.

City a peur

Les dirigeants du champion d’Angleterre ont vraiment peur qu’un club - hors Angleterre - débarque et puisse lui chiper Haaland, sans qu’ils n’aient leur mot à dire. Bien sûr, il faudrait que l’attaquant donne son feu vert, mais ce dernier a déjà avoué être tenté par un challenge au Barça ou au Real Madrid… Heureusement pour eux, le Barça n’est pas en mesure de s’offrir le joueur cet été, et le Real Madrid, bien qu’intéressé, serait plutôt acheteur en 2025, ce qui laisse un peu de temps à City pour convaincre le joueur de renoncer à la clause.

S’assurer de la continuité d’Erling Haaland au club est devenu la priorité du club, selon le média. Il est vu comme le pilier du projet, devant même un Pep Guardiola qui devrait bien partir à l’été 2025. Autant dire que les Cityzens vont devoir se montrer convaincants, et comme souvent, cela passe sûrement par la signature d’un joli chèque…