PSG : l’après-midi catastrophique de Presnel Kimpembe

Pour remonter à la dernière titularisation de Presnel Kimpembe avec le Paris Saint-Germain, il faut remonter au 19 février 2023, où les Parisiens de Christophe Galtier s’étaient imposés contre le LOSC sur le score de 4-3, avec des buts signés Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi… une époque maintenant lointaine. Mais plus de deux ans après, "Presko" a enfin débuté un match ce vendredi. Mais avec les Espoirs du club francilien, lors d’un déplacement à Nîmes.

Revenu de blessure et présent dans le groupe depuis le mois de janvier, Presnel Kimpembe n’a disputé que quelques bouts de matches contre Le Mans et le Stade Briochin en Coupe de France, puis lors de la large victoire parisienne contre Brest en Ligue des Champions (7-0), ainsi que lors du déplacement à Saint-Etienne, en Ligue 1, pour un total de 67 minutes sur le terrain. Face à cette situation, il a demandé à pouvoir évoluer avec la réserve du club pour retrouver du temps de jeu, mais son premier match est encore bien en deçà des attentes.

Presnel Kimpembe en difficulté

Emmenée par le Champion du monde 2018, sur le banc contre Aston Villa il y a deux jours, l’équipe U23 parisienne se déplaçait sur la pelouse des Antonins du Nîmes Olympique, mais les premières minutes restaient compliquées pour le gaucher de 29 ans, auteur d’une passe en retrait très mal maitrisée pour son gardien Louis Mouquet (11e). Avant de manquer complètement son duel dans la surface et de tacler irrégulièrement un attaquant des Crocodiles, provoquant ainsi le penalty de l’égalisation pour les Nîmois.

Également mis en difficulté sur la fin de première période, le défenseur central a ensuite cédé sa place à la 61e minute de jeu, ne pouvant éviter le match nul concédé par les jeunes Parisiens. Un premier match difficile pour lui, qui devra encore faire ses preuves avant de pouvoir être un élément solide de la rotation pour Luis Enrique. Dernièrement, le manager parisien expliquait voir «son amélioration et je souhaite qu’il soit dans les meilleures conditions pour démarrer un match. Il aide beaucoup avec son leadership et son importance et on souhaite tous qu’il puisse le faire sur le terrain. Il y a énormément de concurrence et je souhaite qu’il y en ait encore plus la saison prochaine». Presnel Kimpembe va donc devoir s’accrocher pour espérer redevenir un élément important du groupe de Luis Enrique.