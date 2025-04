OM : Adrien Rabiot se considère au sommet de son art

Ce vendredi, Adrien Rabiot s’est présenté face aux journalistes avant le choc entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Interrogé sur le contexte marseillais, le milieu de terrain phocéen a également profité de ce point presse pour juger son état de forme. Et selon lui, il est au top de sa forme.

«En termes de football, à partir de 30 ans aujourd’hui, on est vraiment dans le vif du sujet. On a l’expérience, physiquement on est au top généralement. Psychologiquement aussi. On fait face plus facilement aux choses. Actuellement, avec les deux saisons précédentes et encore pour plusieurs saisons j’espère, je suis dans le meilleur moment de ma carrière». Une bonne nouvelle avant le sprint final…

