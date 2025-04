Real Madrid : deux légendes promettent l’enfer à Arsenal

Le Real Madrid est condamné à l’exploit. Après avoir explosé sur la pelouse de l’Emirates Stadium en quart de finale aller de la Ligue des Champions (0-3), les Merengue s’apprêtent à recevoir Arsenal pour une deuxième manche qui s’annonce bouillante. Reine d’Europe et des remontadas, la Maison blanche est parvenue de nombreuses fois à inverser la vapeur après avoir été menée au score. AS est allé interroger José Antonio Camacho et José Antonio Salguero, deux anciens joueurs à avoir connus les comeback contre Derby County, Anderlecht et Mönchengladbach au XXe siècle.

Pour le premier, le fait que les Madrilènes possèderont davantage le ballon fera la différence : « bien sûr qu’ils peuvent remonter. C’est un 3-0, très difficile, mais le Real Madrid est capable de marquer trois… et quatre buts. Et ils vont jouer au Bernabéu. Il est vrai que l’Arsenal joue bien quand il a le ballon, mais ici, il l’aura beaucoup moins. Et ils savent qu’ils devront se replier pour essayer de contenir les assauts du Real Madrid dès le début. Ils vont passer un très mauvais moment. » Quant au second, c’est surtout l’état d’esprit des joueurs qui sera essentiel : « il est clair que les premiers à croire en la remontada doivent être les joueurs. Je suis convaincu qu’ils le feront. Notre expérience, à l’époque où je jouais, était que la remontada commençait dès la fin du match aller. Et je suis convaincu qu’eux, dans le trajet de l’Emirates à l’aéroport, ont déjà commencé à y croire. » Une chose est sûre : mercredi prochain, près de 80 000 personnes pousseront derrière Vinicius et ses coéquipiers.