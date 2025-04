Cristiano Ronaldo vaut 850 M€

Légende du football, Cristiano Ronaldo (40 ans) est aussi un redoutable homme d’affaires. Il s’est lancé dans divers projets, tels que des marques de vêtements et de chaussures. Il s’est également associé à une marque allemande pour la vente d’une montre de luxe. Il a aussi créé son parfum, lancé des hôtels dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie et en Amérique Latine. CR7 s’est aussi lancé dans l’audiovisuel ainsi que sur YouTube, tout en s’associant aussi à un fabricant portugais de céramique et de porcelaine. Bref, le quintuple Ballon d’Or est actif, lui qui a d’autres affaires sur le feu.

D’ailleurs, selon une étude de l’IPAM (Institut portugais de gestion et de marketing) publiée cette année et relayée par Marca, la marque CR7 est en plein boum. Elle va atteindre une valeur record de 850 M€ cette année 2025. Un chiffre fou qui est basé sur tous les revenus générés par la star lusitanienne (médias, réseaux sociaux, réalisations, influence sociale et impact). L’institut portugais précise notamment que l’attaquant touche 200 M€ par an à Al-Nassr, ainsi que 150 M€ en contrats publicitaires avec des marques mondiales. Une véritable poule aux œufs d’or qui pèse lourd.