Betis : Antony nage en plein bonheur

Antony semble revivre. Transféré de l’Ajax Amsterdam à Manchester United à l’été 2022 pour la somme faramineuse de 95 millions d’euros, le Brésilien n’a jamais réussi à s’imposer chez les Red Devils. Complètement mis au placard par Ruben Amorim, le joueur de 25 ans s’est retrouvé contraint de changer d’air cet hiver, et a atterri au Betis Séville, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison. Et le gaucher semble ivre de bonheur.

Dans un entretien accordé à Marca, l’attaquant formé à Sao Paulo s’est exprimé sur son choix de carrière. Et il a la sensation d’avoir fait le bon : « avant de signer pour le Betis, j’ai eu d’autres propositions. Mais comme je l’ai dit, l’importance d’être connecté avec Dieu, de lui parler, d’être spirituellement bien avec Lui… Et quand l’opportunité du Betis s’est présentée, j’ai la certitude dans mon cœur que c’est Lui qui m’a calmé, qui m’a tranquillisé et m’a donné la sensation que tout irait bien. Et chaque jour qui passe, je vois que c’était la meilleure décision. Je suis très heureux ici et je profite de chaque jour. » Reste désormais à voir si le club espagnol parviendra à le conserver cet été, alors que United, en proie à des difficultés financières, ne voudra certainement pas le brader.