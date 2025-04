Manchester City : le grand favori de Pep Guardiola pour remplacer Kevin De Bruyne

« Cher Manchester, en voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. Le football m’a conduit à vous tous, et à cette ville. Poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… m’ont tout donné. Je n’avais pas d’autre choix que de tout redonner ! Et devinez quoi, nous avons tout gagné ». En fin de semaine dernière, Kevin De Bruyne annonçait son départ de Manchester City en fin de saison.

La fin d’une ère du côté de l’Etihad Stadium, forcément, qui aura donc finalement évolué pendant 10 saisons avec le club mancunien, étant un des principaux artisans de la domination totale de son équipe sur la scène nationale. Une véritable légende des Cityzens donc, avec 414 matchs disputés au total, pour 106 buts et 174 passes décisives, pour 6 titres de Premier League, une Ligue des Champions et de nombreuses distinctions individuelles à la clé. Forcément, il va falloir le remplacer et ça ne sera pas chose aisée, alors que City s’apprête à entamer un nouveau cycle avec une révolution dans l’effectif ces prochains mois.

Une valeur sûre de la Premier League

Plusieurs noms sont déjà sortis ces derniers jours comme potentiels remplaçants du belge. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) et Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ont ainsi été mentionnés par les médias anglais ces derniers jours. Et voilà qu’au Brésil, UOL Esporte nous dévoile que Manchester City s’intéresse à Bruno Guimarães, le milieu de terrain de Newcastle.

Les négociations n’ont pas encore démarré, mais l’ancien de l’OL, aujourd’hui âgé de 27 ans, plaît énormément à la direction de City. Pep Guardiola est particulièrement fan du joueur, qui a une clause libératoire de 100 millions de livres, soit environ 116 millions d’euros. Un montant conséquent pour le joueur qui avait coûté 42 millions d’euros en janvier 2022, et que Manchester City n’est a priori pas disposé à mettre sur la table pour le moment. Affaire à suivre…