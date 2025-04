Manchester City : la colère noire de Pep Guardiola

Le derby de Manchester va laisser des traces. Le week-end dernier, Manchester United et Manchester City se sont quittés sur un triste nul 0 à 0 à Old Trafford. Mais ce match n’avait rien d’amical entre les deux écuries de Premier League. En effet, Phil Foden a été pris pour cible par des supporters des Red Devils qui l’ont insulté ainsi que ses proches, dont sa mère. Ce qui n’a pas du tout été du goût de Pep Guardiola. En conférence de presse après le coup de sifflet final, le technicien espagnol avait poussé un coup de gueule.

«Honnêtement, je ne comprends pas l’attitude des gens qui s’en prennent à la mère de Phil. C’est un manque d’intégrité, de classe, et ils devraient avoir honte. C’est un manque de classe. Mais ce n’est pas la faute de Manchester United, ce sont les gens au stade qui sont fautifs.» L’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich n’a pas non plus apprécié l’attitude de certains fans de Man U avec Jack Grealish. En effet, le Daily Mail a révélé que l’international anglais a été interpellé par un fan de 20 ans présent dans la tribune de Stretford End à Old Trafford. Ce dernier a ensuite donné une gifle à Grealish.

Guardiola ne comprend pas

Le supporter mancunien a été arrêté par la police locale et comparaîtra devant la justice en juillet prochain. Tout cela n’a pas été du goût de Pep Guardiola, qui a sorti la sulfateuse ce vendredi après-midi en conférence de presse. «Ça arrive partout. C’est un monde fou, non ? Tout ce qui se passe partout dans le monde, pas seulement dans le sport, les problèmes. Personne n’y échappe. Ce n’est pas une question de United, car United est au-delà de ceux qui ne défendent pas ce qu’est United, ou ce qui se passe parfois dans notre club. »

Il a ajouté : «mais ce n’est pas un problème de club en particulier, ni de département spécifique du football mondial, cela arrive partout. Regardez autour de vous et vous vous en rendrez compte. Je pense que nous ne sommes pas sur la bonne voie… Ce n’est pas agréable mais il faut aller de l’avant.» Enfin, il a donné des nouvelles de ses deux joueurs, visiblement profondément choqués par les évènements à Old Trafford. «Ils ne se sentent pas bien, mais ils avancent… », a avoué un Pep Guardiola mécontent après ces incidents. Il faudra pourtant passer outre et se remobiliser avant d’affronter Crystal Palace demain à 13h30.