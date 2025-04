Man City : Pep Guardiola fait une grosse annonce pour le mercato

Ce vendredi, Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse. L’occasion d’évoquer son année difficile avec son équipe, pas mal embêtée par les blessures. «Toujours blessés, ils sont toujours blessés… C’est arrivé toute la saison. On s’adapte. Et vous pouvez voir que la position dans laquelle nous sommes est un désastre, et ça aurait pu être pire. Je suis vraiment satisfait de la façon dont nous avons géré la situation dans laquelle nous nous trouvons, de notre chance de nous qualifier pour la prochaine.»

Ensuite, il a été temps d’évoquer le prochain mercato. «Je ne sais pas ce qui va se passer. Bien sûr, le club travaille, mais nous n’aurons pas 45 joueurs dans l’effectif. Ce n’est pas tenable, émotionnellement parlant, pour l’équipe. Il faut voir, à part Kevin (De Bruyne), tous les autres contrats et on verra jusqu’au bout comment ils se comportent, comment nous sommes, et on va voir… » City compte donc faire un sacré ménage et réduire ses troupes.