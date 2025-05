PL : avant d’affronter le PSG, Arsenal tombe face à Bournemouth

Ce samedi, le PSG et Arsenal jouaient dans leur championnat respectif avant le match retour de Ligue des champions mercredi. Un peu plus tôt dans l’après-midi, Paris s’est incliné face à Strasbourg avec une équipe largement remaniée. Pour les Gunners, il y avait un match à 18h30 face à Bournemouth. Si Liverpool est déjà champion et qu’Arsenal a un petit matelas d’avance sur ses concurrents dans la course à la C1, Mikel Arteta décidait de ne pas faire tourner son effectif et misait donc sur ses hommes forts avec le même onze que face au PSG sauf Partey qui remplaçait Merino et White qui remplaçait Timber.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 67 35 +33 18 13 4 64 31 8 Bournemouth 53 35 +13 14 11 10 55 42

Et Arsenal pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score en première période grâce à Declan Rice. Mais en seconde période, Bournemouth a su revenir et renverser la rencontre grâce à Huijsen et Evanilson. Le score ne bougera plus avec une équipe d’Arsenal très peu inspiré. Une contre-performance qui arrive donc à quelques jours du match retour face au PSG où il faudra faire des différences et remonter au moins un but.