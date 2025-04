BL : Leipzig s’impose à Wolfsbourg grâce à Xavi Simons

Le RB Leipzig a signé une victoire convaincante ce vendredi, en ouverture de la 29e journée de Bundesliga. Portés par un Xavi Simons étincelant sur la pelouse de Wolfsbourg, les hommes de Marco Rose ont rapidement pris l’ascendant dans cette rencontre grâce à Openda, qui avait lancé les siens (1-0, 11e). En maîtrise, Leipzig a ensuite fait la différence avant la demi-heure de jeu, grâce au premier but de Xavi Simons (2-0, 26e), avant de s’offrir un doublé au retour des vestiaires (3-0, 48e).

Malgré une réduction du score signée Fischer (3-1, 58e), puis de Skov Olsen en fin de match (3-2, 73e), Wolfsbourg n’a pas réussi à inverser la tendance. Trop imprécis dans les derniers mètres et dépassés dans l’intensité, les hommes de Ralph Hasenhüttl concèdent une nouvelle désillusion à domicile et restent dans le ventre mou du classement. Leipzig, de son côté, continue sa course pour une qualification en Ligue des Champions et affrontera Kiel lors de la prochaine journée.