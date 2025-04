Liverpool : Arne Slot réagit à la prolongation de Mohamed Salah

À deux mois de son expiration, Mohamed Salah a fini par prolonger son contrat. La durée de ce nouveau bail n’a pas été communiquée mais les médias anglais évoquent deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2027. L’Égyptien aura alors 34 ans. Même si le club rompt avec sa tradition d’allonger le bail d’une seule saison pour des joueurs déjà engagés dans la trentaine, Arne Slot s’est dit ravi de cette nouvelle, même si ça ne l’a pas surpris. La direction l’a régulièrement tenu informée de l’avancée des négociations.

«Il a démontré sa valeur dans ce club pendant tant d’années, entame le coach néerlandais. Comme tous nos fans et ses coéquipiers, nous sommes très heureux qu’il ait prolongé son contrat de deux ans et nous espérons qu’il pourra montrer à nouveau dimanche à quel point il a été important tout au long de la saison.» Avec 11 points d’avance à 7 journées de la fin, Liverpool est en effet très bien parti pour remporter la Premier League. «Les fans doivent se sentir soulagés. Ce n’est pas une surprise que j’en sache un peu plus sur l’évolution de sa situation contractuelle au cours de la saison. C’était peut-être une agréable surprise pour les fans, mais je savais depuis un petit moment que ça allait dans la bonne direction», assure le technicien.