Barrages L1 : le triste record du FC Metz encore relégué

Battu à Geoffroy-Guichard lors de la manche aller, le FC Metz jouait le tout pour le tout devant son public face à l’AS Saint-Etienne. Malgré l’infériorité numérique, les Grenats ont réalisé une entame de match canon pour prendre les devants avant de voir les Verts réduire la marque puis égaliser au bout de la prolongation (2-2, 3-4 au score cumulé). Promu en Ligue 1 la saison dernière, le club à la Croix de Lorraine retrouvera donc l’échelon inférieur l’an prochain.

La suite après cette publicité

Depuis le début du XXIe siècle, la formation messine n’est jamais parvenue à se maintenir plus de trois saisons dans l’élite du football français. Avec cette nouvelle descente, Metz est l’équipe qui compte le plus de descente en deuxième division à son actif parmi les cinq grands championnats (soit 7 en 25 ans) et devance des clubs tels que Norwich, Empoli, le Real Valladolid ou encore le FC Cologne, habitués aux allers-retours. Un triste record pour les pensionnaires de Saint-Symphorien…