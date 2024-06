Dortmund - Real Madrid : un supporter va empocher 352 000 euros pour son envahissement de terrain

Alors que le Real Madrid et le Borussia Dortmund venaient d’entamer leur duel en finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, sur la pelouse du stade de Wembley, quatre individus ont envahi la pelouse dès la 28ème seconde, obligeant ainsi l’arbitre de la rencontre à interrompre le match quelques instants après le coup d’envoi. On en sait néanmoins un peu plus sur les raisons de cette action.

En effet, l’un des quatre strikers a décidé d’envahir la pelouse de l’enceinte dès l’entame de la rencontre, mimant la célébration mythique de Cristiano Ronaldo. Le tout en étant vêtu d’un t-shirt blanc où il était inscrit «MELLSTROY», le pseudo d’un streamer biélorusse qui a mis au défi sa communauté. Si une personne venait à pénétrer sur le terrain avec un vêtement à son nom, alors il promettait de lui offrir 300 000 livre sterling soit 352 000 euros.