Phil Foden met le feu à l’Angleterre, la Juventus tient le successeur de Wojciech Szczęsny

Foden et City mettent la pression sur Arsenal

En Angleterre, la course au titre fait rage ! Si Liverpool semble désormais distancé, Manchester City a accentué un peu plus la pression sur Arsenal en s’imposant largement hier soir face à Brighton (4-0), dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Le club de Manchester veut conserver sa couronne et comme l’écrit The Guardian ce matin : «Foden a les Gunners en ligne de mire». L’attaquant anglais a inscrit un doublé en première période pour mettre son équipe dans les meilleures dispositions. Évidemment, cette passe d’armes entre Gunners et Cityzens fait la Une de tous les médias du pays ce matin comme sur le Daily Star qui prévient aussi le club londonien : «Vous vous faites attaquer. Foden et ses amis ont Arsenal en ligne de mire.» Le Daily Express aussi met en avant le double buteur du soir, particulièrement en forme ces dernières semaines avec «les chaussures de Phil» qui sont précises en ce moment devant le but. «Les hommes de Pep lancent un avertissement pour le titre», écrit encore le tabloïd. Bref, on va s’éclater jusqu’au bout en Premier League !

La Juve a un accord avec son prochain gardien

En Italie, le journal turinois Tuttosport lâche une bombe sur un poste emblématique, celui de gardien de but. Le quotidien annonce qu’il y a des «négociations entre Michele Di Gregorio, le portier de Monza et la Juve. L’Italien de 26 ans a un accord avec la Vieille Dame ! Le blitz de Giuntoli à Milan rapproche le gardien de Monza, prêt à s’engager avec les Bianconeri jusqu’en 2029. La concurrence a été surmontée : le dîner de mercredi avec Galliani a jeté les bases de l’accord. La demande est de 20 M€, Perin peut entrer dans la négociation. Di Gregorio accompagnerait Szczesny la saison prochaine et le remplacerait la saison suivante.» Un choix fort de la Juve qui prépare déjà l’avenir et s’apprête à trouver un successeur à son gardien emblématique, Wojciech Szczęsny, âgé de 34 ans…

«C’est la bonne décision» pour Xavi

Au FC Barcelone, on a assisté à un sacré retournement de situation. Il y a quelques mois déjà, Xavi avait annoncé qu’il quitterait son poste de coach du Barça à la fin de la saison alors qu’il avait un contrat jusqu’en 2025, mais finalement l’Espagnol va honorer son bail comme il l’a annoncé officiellement hier lors d’une conférence de presse avec son président, Joan Laporta. «C’est la bonne décision», reprend le journal Sport sur sa Une, qui cite le coach et le président. «Laporta confirme Xavi. L’entraîneur honorera son contrat et restera à la tête du nouveau projet pour une saison supplémentaire. Ils sont apparus ensemble et le président l’a félicité : "C’est une excellente nouvelle qu’il continue"», a-t-il confié. Même son de cloche en Une de Mundo Deportivo qui parle de «sentiment» ! «Laporta et Xavi ont fait preuve d’harmonie et d’enthousiasme pour expliquer la continuité de l’entraîneur. "Ce projet n’est pas terminé, même si nous ne gagnons pas de titre cette saison."» Un choix fort de la part de Xavi et du Barça !