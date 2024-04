FC Barcelone : les explications de Joan Laporta et de Xavi sur le choix fort de continuer

Le feuilleton Xavi est terminé. Le milieu de terrain légendaire du Barça et de la Roja sera toujours l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Une information dévoilée mercredi soir par bon nombre de médias catalans, puis, confirmée par le principal concerné et par son président Joan Laporta lors d’une conférence de presse organisée au Camp Nou ce jeudi. Les deux hommes en ont ainsi profité pour expliquer ce retournement de situation, puisque Xavi avait clairement laissé entendre qu’il allait partir en fin de saison, et ses récentes sorties médiatiques allaient aussi dans ce sens.

Ce jeudi, tant Joan Laporta que Xavi ont donc donné les raisons qui ont poussé le coach et le club à continuer l’aventure commune. « De mon expérience, la stabilité est une des clés du succès. J’ai toujours misé sur la continuité. Puis, il y a une autre raison : Xavi est un culé incontestable. On fait partie d’un sentiment commun, et quand on a analysé on a vu que c’est un coach qui pense toujours à ce qui est le mieux pour le club. C’était clair pour nous. Notre projet demande de la stabilité. Les jeunes joueurs ont besoin d’une référence et Xavi l’est pour eux. Je suis très content. Xavi fait l’unanimité, il a la confiance de tout le monde. Il a eu le courage de prendre le Barça dans un moment difficile et on s’en souvient. Cette année, nous n’avons pas atteint nos objectifs, mais nous sommes convaincus que c’est la meilleure décision », a ainsi lancé le président.

Xavi est convaincu de pouvoir mener le Barça au sommet

Il a clairement insisté sur un point : c’est une décision soutenue par tout le monde en interne à Barcelone, contrairement à ce qu’affirmaient certains médias ce jeudi, ces derniers expliquant que beaucoup de dirigeants étaient contre la continuité de Xavi. L’ancien numéro 6 du Barça a ensuite pris la parole. « Je suis un homme de club. Le plus important, c’est de penser à l’institution. Nous nous sommes réunis avec le président hier, et je l’ai laissé décider. J’ai sa confiance, celle de Deco, des autres dirigeants… Le soutien des joueurs a aussi été très important. Ils m’ont fait comprendre que je dois continuer. Ce projet n’est pas terminé, même si nous ne gagnons pas de titre cette saison. Les supporters m’ont aussi fait comprendre que je dois continuer. Et surtout, j’en ai la capacité. Hier on a parlé et on a trouvé un terrain d’entente en 3 minutes », a affirmé le coach.

Il a aussi été interrogé sur les raisons qui l’avaient, dans un premier temps, poussé à partir : « quand je prends la décision il y a quelques mois, c’est pour le bien du club. Je pensais que c’était le mieux pour le groupe, mais les circonstances ont changé. Je crois que c’était une décision correcte, on avait besoin d’un changement de cap à ce moment-là. Mais maintenant, je ressens le contraire, j’ai la force et l’énergie pour continuer ». Le message est passé, et c’est sur le terrain qu’il faudra le prouver !