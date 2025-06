LdC : un supporter du PSG s’est fait voler son fauteuil roulant pendant la finale

Présent au stade de Munich pour la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, Mathys, supporter des Rouge et Bleu, a vu sa soirée gâchée par un acte scandaleux. En situation de handicap, ce dernier s’est, en effet, fait voler son fauteuil roulant, d’une valeur de 4800 euros, comme le rapporte Ici Paris Ile-de-France. Comme il en a l’habitude, ce fan du PSG l’avait laissé sur une plateforme prévue à cet effet avant d’aller en bas des tribunes. «Ce sont des espèces de petits parkings pour cinq ou six fauteuils», détaille Gauthier, l’un des amis de Mathys.

«Nous, on a fait comme d’habitude, c’est-à-dire qu’on a garé la chaise de Mathys dans cet emplacement réservé, on l’a porté - comme on fait à chaque match - pour l’asseoir en bas, au premier rang, avec nous dans les gradins». À la fin de la rencontre, Mathys et ses amis ont finalement constaté que le fauteuil roulant avait disparu. «Ils ont mis Mathys sur un brancard, ils nous ont emmenés en ambulance jusqu’au parking où j’étais garé, on a pu asseoir Mathys dans la voiture et rentrer à Paris», précise alors Gauthier. De retour à Paris, Mathys a lui porté plainte.