Quand Luis Enrique reprend un chant mythique du PSG sur son vélo

La séquence risque de donner le sourire aux supporters parisiens et d’augmenter - s’il le fallait encore - la cote de popularité de Luis Enrique dans la capitale française. Ce vendredi, le technicien espagnol a en effet publié une vidéo de lui en reprenant, en français, l’un des chants mythiques du PSG.

«Paris SG, tous ensemble on chantera, cet amour qu’on a pour toi, qui ne cessera jamais, après tant d’années, de galère et de combat, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix, ohohohohoooo», entonne ainsi le coach parisien lors d’une balade à vélo avant de remercier les supporters du club pour leur soutien et de conclure avec un message clair : «le meilleur reste à venir».