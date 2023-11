Claudio Echeverri, la révélation de la Coupe du Monde U17 devenue un sacré casse-tête pour River Plate

Sa prestation XXL face au tenant du titre brésilien en quart de finale lui a donné une dimension internationale. Auteur d’un triplé face aux Auriverdes (3-0), Claudio Echeverri, que nous vous avions répertorié dans la liste des 30 pépites du Mondial U17 à suivre, voit sa cote grimper en flèche. Deuxième meilleur buteur (5 buts) provisoire de la compétition derrière son compatriote Agustin Ruberto (8 buts), Echeverri s’est fait sortir ce matin en demi-finale par l’Allemagne, après avoir raté son tir au but, mais le jeune prodige est en train de devenir un sujet majeur de l’actualité de River Plate. Les Millonarios ont en effet l’honneur de voir deux de leurs pépites briller en Indonésie (Ruberto joue aussi à River, ndlr).

Mais contrairement à Ruberto, Echeverri déchaine les passions. Sous contrat jusqu’en décembre 2024 et disposant d’une clause libératoire de 25 M€ (qui peut grimper à 30 M€ en fonction de la date du transfert), le jeune Argentin de 17 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens tels que l’AS Roma, l’AC Milan, Feyenoord, Genk, le Real Madrid, le PSG, Manchester City et même la Juventus selon Tuttosport. Lancé en équipe première en juin dernier, Echeverri n’est apparu qu’à quatre reprises en championnat professionnel. Pas assez selon le principal intéressé. « Je suis venu en équipe nationale pour prendre un rythme. À River, je n’ai pas beaucoup de minutes, je ne fais que m’entraîner. C’est important d’acquérir de l’expérience, car cela fait plusieurs mois que je n’ai pas joué 45 minutes. »

Echeverri est pressé

Un constat qui, au regard des performances du joueur en Indonésie, a mis la pression sur l’entraîneur de la formation de Buenos Aires, Martin Demichelis. En conférence de presse, l’ancien joueur du Bayern Munich a fait le point sur la situation d’El Diablito (petit diable, ndlr). « Quand je suis arrivé à River (en novembre 2022, ndlr), je savais qu’Echeverri était le diamant brut à polir. Pratiquement jusqu’à fin mars, début avril, je ne l’ai pas vu. Du lundi au jeudi, il s’entraînait à Ezeiza (lieu du centre d’entraînement de River Plate) et descendait jouer dans l’équipe réserve. Ensuite, il a commencé à s’entraîner avec nous. Personne ne conteste le talent technique de Claudio et son intelligence, mais cette transition lui a beaucoup coûté physiquement », a-t-il confié, avant de poursuivre.

« Jouer avec des jeunes de 16 ans n’est pas la même chose que de jouer dans l’équipe réserve. Ce n’est pas non plus la même chose de jouer avec la réserve que de s’entraîner avec l’équipe première. La cohabitation avec les leaders et les séances d’entraînement intenses ont permis à Claudio de s’améliorer physiquement et techniquement. Il faut continuer à lui donner le ballon parce qu’il va évoluer tout seul et le mettre dans le contexte qui lui permet déjà de briller dans cette Coupe du Monde ». Enfin, pour tenter de calmer l’impatience de son joyau, Demichelis lui a conseillé de suivre les pas du dernier gros talent de River Plate : Julian Alvarez. « Il a fait ses débuts en 2018 et est devenu titulaire en 2021 », avant de rejoindre Manchester City et de devenir champion du monde avec l’Argentine en marquant 4 buts au Qatar.