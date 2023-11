Coupe du monde U17 : Claudio Echeverri, la sensation argentine déjà validée par Lionel Messi

Il a le numéro 10 dans le dos du maillot de l’Albiceleste et il a déjà fait vibrer tout un peuple en Argentine. Âgé de seulement 17 ans, Claudio Echeverri fait beaucoup parler de lui depuis le début du Mondial U17 et s’est révélé au grand public après son triplé lors du choc contre le Brésil, en quarts de finale de la compétition. Les comparaisons avec Lionel Messi sont évidemment trop hâtives, mais ses trois buts face à la Seleção ont évidemment rappelé aux Argentins les débuts de la Pulga en professionnel.

La performance de celui qu’on surnomme "El Diablito", dans sa province argentine de Chaco, a fait le tour du monde et sa technique, sa vista et sa précision de frappe peuvent faire penser aux débuts de Léo Messi. En plus de son triplé, il a également été buteur contre le Japon (3-1), puis le Vénézuela (5-0), ce qui fait déjà de lui le meilleur buteur de la compétition. Après Messi, Echeverri est d’ailleurs devenu le premier joueur argentin à marquer trois buts pour son équipe nationale dans une Coupe du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, il fait la même taille que l’homme aux 8 Ballon d’Or, 1,70 m.

Des débuts étonnants avec River Plate

Et si ses prestations peuvent étonner, son club de River Plate est totalement conscient du potentiel de son joyau. Le milieu offensif a toujours excellé avec la reserve du club argentin et a donc rapidement signé son premier contrat professionnel en décembre dernier, après avoir fait bonne impression. «Je n’aurais jamais imaginé tout ce qui m’arrive. J’étais un garçon normal qui, comme tout autre gamin, aimerait jouer en Première Division», expliquait le jeune joueur après la signature de son contrat.

Lancé par la légende argentine Martin Demichelis chez les seniors de River cet été, Echeverri est entré en jeu et a réalisé une passe décisive pour ses premières minutes en pro. Avec quatre rencontres disputées cette saison, il grimpe petit à petit les échelons en club, tout en se faisant déjà une grande place chez les jeunes de l’Albiceleste. Puisque si son Mondial U17 est une grande réussite, Echeverri s’est déjà illustré avec l’Argentine lors du Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans cette année, terminant co-meilleur buteur avec cinq buts et trois passes décisives.

Les grands clubs européens s’intéressent à lui

Et pour entrer dans l’histoire de son pays, à seulement 17 ans, Claudio Echeverri n’est qu’à deux matches de devenir l’un des premiers Argentins à soulever la Coupe du monde U17. Lui qui a déjà savouré sa victoire contre la Seleção, avec déjà beaucoup de caractère. «Battre le Brésil, c’était mieux que du sexe», a déclaré le jeune milieu offensif. En attendant de savoir s’il soulèvera un premier trophée, El Diablito a pu voir sa valeur marchande exploser et les clubs européens s’intéresser à lui.

Selon Olé, l’AS Roma, l’AC Milan, le Feyenoord et Genk l’avaient déjà sur leur radar avant le Mondial U17. Mais aujourd’hui, Sport annonce que le Real Madrid, le PSG et Manchester City ont évoqué un premier intérêt. Mais à propos de son avenir, le jeune talent avait dernièrement fait une confidence qui devrait plaire en Catalogne. «En plus de River, j’aimerais jouer pour le Barça. Je suis un grand fan de Messi et je l’ai vu jouer à Barcelone, donc j’ai cette équipe en moi depuis que je suis très jeune», a-t-il ajouté.

En tout cas, il est déjà validé par Lionel Messi en personne. En mars dernier, Echeverri avait profité d’un entraînement de l’équipe U17 d’Argentine avec les seniors pour prendre une photo avec Lionel Messi. Avant d’être salué par Angel Di Maria : «Nous l’avons déjà vu. El Diablito avait l’air assez en feu, il a beaucoup à donner», a déclaré Di Maria devant les médias à son sujet. De quoi vraiment faire d’El Diablito le successeur de la Pulga.