Les 30 pépites à suivre lors de la Coupe du monde U17 2023

Quatre ans après la dernière Coupe du monde U17 disputée en 2019 au Brésil où les Auriverdes de Kaio Jorge, Gabriel Veron ou encore Talles Magno avaient crevé l’écran tout comme des joueurs comme Arnaud Kalimuendo, Pape Matar Sarr, Wilfried Gnonto, Adil Aouchiche ou encore Georginio Rutter, la compétition revient de plus belle. Pour ce cru 2023 qui se déroulera en Indonésie, l’Argentine, le Brésil, la France, l’Allemagne ou encore l’Espagne s’avancent comme de sacrés prétendants à la victoire. Un tournoi où on aura surtout l’occasion de surveiller les futures pépites de demain. Parmi les grands noms de la compétition, on retrouve Cesc Fabregas, Toni Kroos ou encore Phil Foden. Qui seront les prochaines stars du football ?

Amara Diouf, la sensation sénégalaise

Le continent africain est régulièrement performant dans les compétitions de jeunes et nous fournit bon nombre de pépites. Une compétition que ne jouera pas le latéral gauche marocain Adam Aznou, qui évolue au Bayern Munich. Tout le contraire de son compatriote Naoufel El Hannach (Maroc/16 ans/PSG). Se produisant avec l’équipe U19 des Franciliens et participant notamment à la Youth League où il est un cadre du Paris Saint-Germain, le latéral droit sera un des cadres du Maroc. Néanmoins, il faut aller du côté du vainqueur de la CAN U17 pour trouver le joueur le plus attendu d’Afrique. Déjà catalogué de futur Sadio Mané, lui qui évolue aussi comme ailier gauche, Amara Diouf (Sénégal/15 ans/Génération Foot) est une dynamite. Meilleur buteur de la dernière CAN U17, il a déjà pris part à un match avec l’équipe A du Sénégal alors qu’il est né le 7 juin 2008. Faisant partie des plus jeunes joueurs de la compétition, il sera également l’un des plus attendus.

Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, on sent que la préparation de la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique a permis de faire des progrès sur le plan de la formation. Vainqueur du dernier championnat U17 de la CONCACAF, le Mexique peut compter sur un duo redoutable avec son créatif Gael Álvarez (Mexique/17 ans/Pachuca) et son buteur Stephano Carrillo (Mexique/17 ans/Santos Laguna). Ce dernier avait d’ailleurs marqué 8 buts sur la compétition. C’est un pion de plus que Keyrol Figueroa (USA/17 ans/Liverpool). Fils de l’ancien international hondurien Maynor Figueroa, il défend les couleurs du pays où il a grandi. Depuis 2018, il évolue à l’académie de Liverpool où il apprend patiemment. Son compatriote Cruz Medina (USA/17 ans/San José Earthquakes) régale au sein de la MLS Next Pro avec l’équipe réserve de San José Earthquakes et devrait bientôt avoir sa chance en Major League Soccer. Enfin le défenseur central Lazar Stefanovic (Canada/17 ans/Toronto) sera également un des joueurs fanions de son pays.

La sensation Claudio Echeverri

Comme souvent, on attendra beaucoup du Brésil et de l’Argentine dans cette compétition. Tenants du titre, les Auriverdes se présentent avec un joli duo composé de Rayan (Brésil/17 ans/Vasco De Gama) et Kauã Elias (Brésil/17 ans/Fluminense). Deux joueurs qui font leur trou en Serie A brésilienne. Milieu offensif, le premier compte d’ailleurs déjà 1 but en 6 matches de championnat pour 2 apparitions pour le second. Côté albiceleste, le patron sera le milieu offensif et capitaine Claudio Echeverri (Argentine/17 ans/River Plate). Déjà dans le groupe de River Plate, il a cassé l’écran lors du Championnat Sud-américain U17 en avril dernier avec 5 buts et 3 offrandes en 8 matches disputés.

Autre joueur intéressant en Amérique du Sud, David Martinez (Venezuela/17 ans/Monagas) qui représentera bien la montée en puissance du football vénézuélien. Du côté de l’Asie, le Japon sera un outsider à suivre avec attention. Meilleur gardien de la dernière Coupe d’Asie U17 remportée par son pays, Wataru Goto (Japon/17 ans/Tokyo FC) sera très attendu. Il sera l’un des gardiens à surveiller lors de ce tournoi. Pour mettre les buts et guider le Japon vers les succès, l’attaquant et meilleur joueur de la Coupe d’Asie U17, Gaku Nawata (Japon/17 ans/Kamimura Gakuen High School), sera l’autre homme fort des Nippons.

L’Allemagne, la France et l’Espagne arrivent avec de sacrées pépites

Comme prévu, l’Europe se présente avec des nations fortes dotées de grands talents. Vainqueur de l’Euro U17, l’Allemagne dispose d’un trio magique. Devant, il y a évidemment Paris Brunner (Allemagne/17 ans/Borussia Dortmund) qui arrive en grande forme. Alternant entre les postes d’ailier gauche et avant-centre, cet attaquant complet compte déjà 11 buts en 12 matches avec l’équipe U19 du BvB. Meilleur buteur du dernier Euro, il visera de nouveau ce trophée à l’échelle mondiale. Il bénéficiera aussi des bons ballons de Noah Darvich (Allemagne/17 ans/FC Barcelone) récente acquisition du FC Barcelone et qui est l’un des milieux offensifs les plus prometteurs de sa génération. Pépite de Schalke 04 avec qui il a disputé 11 matches (1 but et 1 offrande), le polyvalent milieu Assan Ouédraogo (Allemagne/17 ans/Schalke 04) plaît à de nombreux clubs comme Chelsea, Brighton, Liverpool, le Bayern Munich ou encore l’AC Milan. Ce tournoi peut influer grandement sur son avenir. Dans les buts, Max Schmitt (Allemagne/17 ans/Bayern Munich) sera aussi un des gardiens à suivre sur ce tournoi.

Finaliste malheureuse en juin dernier, la France a aussi de solides arguments comme Mathis Lambourde (France/17 ans/Rennes) dernière pépite de la formation rennaise et qui a déjà fait deux apparitions en équipe première avec le club breton. Offensivement, il y aura aussi Tidiam Gomis (France/17 ans/Caen) qui pointe lui le bout de son nez en Ligue 2 avec le Stade Malherbe. Les jeunes tricolores pourront s’appuyer dans l’entrejeu sur le Nordiste Fodé Sylla (France/17 ans/RC Lens) qui brille lors de la Youth League avec son club. Également engagé dans cette compétition et lancé enfin en Ligue 1 cette saison, Bastien Meupiyou (France/17 ans/FC Nantes) sera le patron de la défense française lors de cette compétition.

Pour les autres pays, on peut penser à la Pologne où le meneur de jeu Karol Borys (Pologne/17 ans/Slask Wroclaw) tentera de confirmer son bel Euro où il aura porté son pays jusqu’en demi-finale (3 buts). Même chose pour le portier Robin Lisewski (Pologne/17 ans/Borussia Dortmund). Battu à ce stade de la compétition par la France, l’Espagne aura de solides arguments avec un joueur qui joue en équipe première du FC Barcelone et qui a même marqué avec les Blaugranas : Marc Guiu (Espagne/17 ans/FC Barcelone). Ses compères de la Masia Pau Prim (Espagne/17 ans/FC Barcelone) et Marc Bernal (Espagne/16 ans/FC Barcelone) seront dans la salle des machines, alors qu’on risque également de voir le jeune attaquant de 15 ans Igor Oyono (Espagne/15 ans/Villarreal). Dernière nation européenne, l’Angleterre peut compter sur Ishé Samuels-Smith (Angleterre/17 ans/Chelsea) et Chris Rigg (Angleterre/16 ans/Sunderland) mais surtout sur le prodige Ethan Nwaneri (Angleterre/16 ans/Arsenal) capable de tout faire ou presque dans l’entrejeu.