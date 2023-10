Assan Ouédraogo, la pépite allemande qui aiguise l’appétit des cadors européens

Schalke 04, véritable fabrique à talents. Au cours des deux dernières décennies, le club de la Ruhr est devenu une référence en matière de formation de jeunes prodiges. Des joueurs tels que Manuel Neuer, Mesut Özil ou encore Leroy Sané ont tous été formé à la Knappenschmiede avant de briller en équipe première pour ensuite évoluer au sein des plus grands clubs européens. Le dernier en date à sortir du lot se nomme Assan Ouédraogo. Son nom n’évoque peut-être pas grand-chose à l’heure actuelle mais ce jeune milieu de terrain de 17 ans pourrait bel et bien connaître une trajectoire similaire dans les mois à venir.

La suite après cette publicité

Originaire de Mülheim en Rhénanie-du-Nord, l’actuel numéro 43 des Königsblauen a le football dans le sang. Fils d’Alassane Ouédraogo, ancien footballeur international burkinabé qui a essentiellement évolué en deuxième division allemande au cours de sa carrière (Cologne, Koblenz, Essen), Assan intègre l’institution basée à Gelsenkirchen en 2014 et ne tarde pas à gravir les échelons. Au cours de la saison 2021-22, il brille en marquant 7 buts et en délivrant 8 passes décisives en 15 participations, s’offrant au passage un titre de champion d’Allemagne avec les U17.

À lire

Chelsea : Malo Gusto raconte son acclimatation express

Ses performances suffisent pour convaincre la direction allemande de lui proposer un contrat de formation en novembre 2022 avec la possibilité de le convertir en contrat professionnel à compter de mai 2024. À l’époque, le directeur du centre de formation et du développement Mathias Schöber louait déjà ses qualités intrinsèques. «Assan apporte énormément à la table pour réussir dans le football professionnel : il est grand, dynamique, habile techniquement et doté d’un haut niveau d’intelligence de jeu. Physiquement, il a certainement encore besoin de s’améliorer, mais c’est tout à fait normal à son âge. Nous l’aiderons à prendre ensemble les mesures nécessaires dans les années à venir afin qu’il puisse apporter tout son potentiel sur le terrain», déclarait le dirigeant rhénan.

La suite après cette publicité

Un statut de cadre en sélection U17 allemande et des débuts prometteurs en Bundesliga 2 !

Sous les ordres de l’entraîneur en chef des U19 Norbert Elgert, qui jouit d’une solide réputation outre-Rhin, Assan Ouédraogo poursuit sur sa lancée et enchaîne les bonnes prestations (13 matchs, 7 buts) qui lui permettent d’être appelé par le sélectionneur des U17 Christian Wück pour participer au prochain championnat d’Europe en Hongrie. Titularisé à quatre reprises pour une réalisation, il parvient à se hisser en finale de la compétition et remporte la finale avec la Mannschaft face à la France (0-0, 4-5 aux t.a.b). Fort d’un premier titre en sélection nationale, le natif de Mülheim reçoit la médaille de bronze du prix Fritz Walter décerné par la Fédération allemande de football (DFB) qui récompense les meilleurs jeunes footballeurs allemands sur l’exercice en cours.

Dans la foulée, Assan Oudréaogo découvre le monde professionnel. Alors que Schalke 04 vient tout juste d’être relégué en deuxième division à l’issue d’un exercice 2022-23 catastrophique, l’international allemand est propulsé en équipe A, participe à la préparation estivale avant d’être lancé dans le grand bain à l’occasion de la première journée de Bundesliga 2. À seulement 17 ans et 80 jours, Assan Ouédraogo crève l’écran en s’offrant un but lors de son premier match officiel. S’il ne parvient pas à éviter une lourde défaite inaugurale à son équipe contre Hambourg (5-3), il devient le plus jeune buteur de l’histoire club, dépassant le record préalablement établi par Julian Draxler. Capable d’évoluer aussi bien dans le cœur du jeu que sur l’aile gauche, l’Allemand s’est progressivement imposé comme un élément fort au sein de l’effectif de Thomas Reis, en témoigne ses 6 titularisations en 9 rencontres de Bundesliga 2. Le successeur de l’ex-coach de Bochum à la tête des Königsblauen, Karel Geraerts, intronisé début octobre pour tenter de sauver le club de la Ruhr de la noyade, compte lui aussi s’appuyer sur les qualités du milieu offensif allemand. Mais jusqu’à quand ?

La suite après cette publicité

Assan Ouédraogo attise les convoitises aux quatre coins de l’Europe !

En effet, le récent vainqueur de l’Euro U17 a été annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens par la presse allemande. Outre Chelsea et Brighton en Angleterre, Liverpool et Jürgen Klopp suivent de près l’évolution de la pépite allemande selon les informations de Sky Germany. En Italie, la Gazzetta dello Sport a évoqué au cours de la semaine un intérêt prononcé de l’AC Milan et le club lombard est prêt à passer à la table des négociations. En somme, les Rossoneri envisagent de réitérer le coup réalisé à l’été 2022 où ils avaient réussi à s’attacher les services d’un certain Malick Thiaw, révélé sous les couleurs de Schalke 04 entre 2020 et 2022 (61 apparitions, 3 buts) et désormais régulièrement utilisé par Stefano Pioli. Mais en réalité, c’est bel et bien le Bayern Munich qui semble avoir une longueur d’avance sur ses concurrents.

Habitué à prospecter dans la Ruhr, le Bayern Munich compte prochainement passer à l’action pour acquérir l’international U17 (15 sélections, 1 but) d’ici l’été prochain. Le champion d’Allemagne en titre compte profiter de la situation contractuelle du joueur de 17 ans pour s’attacher ses services sur le long terme. En effet, le principal intéressé est sous contrat avec les Königsblauen jusqu’en 2027 mais celui-ci entrera pleinement en vigueur en mai 2024. Néanmoins, compte tenu de la forte concurrence dans l’entrejeu à Munich, le club bavarois opterait pour un prêt afin qu’il puisse poursuivre sa progression. Si Schalke 04 pourrait tirer les bénéfices de cette opération, le club de la Ruhr n’a toutefois pas l’intention de laisser partir aussi facilement son prodige. À en croire les informations de Sky Germany, les pensionnaires du Veltins Arena auraient fixé son prix de départ à hauteur de 20 M€. Déterminé à aider son équipe à retrouver l’élite allemande, Assan Ouédraogo pourrait néanmoins être tenté par d’autres options si la formation basée à Gelsenkirchen demeurait à l’échelon inférieur. Affaire à suivre…