Le PSG et le Real Madrid se battent pour le nouveau Lionel Messi

Les yeux du Real Madrid. Voici comment on pourrait qualifier Juni Calafat, recruteur pour la Casa Blanca notamment au Brésil. Cet homme de l’ombre est un véritable dénicheur de talents. Ces dernières années, il a d’ailleurs recruté avec plus ou moins de succès Federico Valverde, Vinicius Junior, Rodryo, Reinier ou encore Endrick. Calafat et les autres scouts vadrouillent un peu partout en Amérique du Sud avec l’objectif de mettre la main sur les futures stars de demain.

La suite après cette publicité

Ils ont d’ailleurs observé à plusieurs reprises un certain Claudio Echeverri. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs en Argentine. Un pays où il est né le 2 janvier 2006 à Resistencia. Quelques années plus tard, il a pris sa première licence au Deportivo Lujan avant d’être repéré par River Plate en 2016. Un club où il a officiellement signé en 2017. Peu après, il a fait parler de lui en Europe à l’occasion d’un tournoi international à Venise.

À lire

Real Madrid : Antonio Rüdiger explique sa gestion du Ramadan

Il est comparé à Messi

Là-bas, il a brillé en inscrivant 9 buts en 6 matchs. Surtout, il a attiré l’attention des clubs européens qui suivent son évolution. Il faut dire que ce milieu offensif qui mesure 1m70 a vite été comparé à un certain Lionel Messi. Cette saison, il a débuté avec les U20 de River Plate avant d’intégrer l’équipe réserve. Surnommé "El Diablito", il est aussi international argentin U17. D’ailleurs, il participe actuellement au Sudamericano U17 en Équateur. Un tournoi où il a déjà marqué 3 buts.

La suite après cette publicité

Capable de marquer et de faire marquer les autres puisqu’il est un redoutable passeur (2 assists). Tête d’affiche de son équipe, il a été mis à l’honneur sur le site de l’AFA, où il a donné une interview. «On parle beaucoup du numéro que j’ai… le 10. Pour moi, c’est quelque chose de spécial, c’est une responsabilité. Ceux qui portent le 10 savent que c’est une responsabilité en équipe nationale. Le meilleur joueur du monde porte ce maillot, Lionel…» Un joueur auquel il est comparé et avec lequel il a eu récemment l’occasion de partager un moment sur le rectangle vert.

Le PSG a de la concurrence

«S’entraîner avec les champions du monde a été quelque chose de très beau. Une journée inoubliable, j’ai aussi pu rencontrer Messi… Ça veut dire beaucoup, c’est le meilleur joueur du monde, un exemple pour tout le monde et une grande personne. Le rencontrer m’a fait très plaisir.» Nul doute qu’il a dû lui demander quelques conseils, lui qui est un véritable diamant brut à polir pour l’Argentine aussi bien en sélection qu’en club. D’ailleurs, Martin Demichelis (entraîneur de River Plate) prévoit de l’intégrer au sein du groupe pro en juin prochain ou au plus tard lors de la pré-saison de janvier 2024. «C’est le principal renfort que nous allons avoir bientôt», a déclaré l’un des membres du staff technique à la presse locale.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2015, le jeune homme de 17 ans a été approché par sa direction, qui souhaite le prolonger. D’autant qu’il a une clause de départ de 25 millions d’euros (en prolongeant, elle passerait à 50 millions d’euros). Ce dont compte bien profiter le Real Madrid qui l’a déjà observé plusieurs fois. Mais les Madrilènes ne sont pas seuls à l’apprécier. Selon Sport, Manchester City et… le PSG craquent sur lui. Le club de la capitale apprécie ses qualités de dribbleur en plus de son efficacité et sa percussion. Pour le moment, tous les clubs n’en sont qu’au simple stade de l’intérêt. Mais ils pourraient vite passer à l’offensive.