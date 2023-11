CdM U17 : l’Allemagne se qualifie pour la finale à l’issue d’un match haletant contre l’Argentine

Ce mardi matin, la première demi-finale de la Coupe du Monde U17 avait lieu au stade Manahan de Surakarta. Alors que le Mali et la France s’affronteront à 13h dans l’autre confrontation de ces demi-finales, l’Allemagne et l’Argentine se sont affrontées pour arracher le premier billet pour la finale. Et à l’issue d’une bataille haletante et plaisante à regarder, ce sont bien les Allemands qui se sont qualifiés pour la finale de ce samedi. Dès le premier acte, les bases de ce match déroutant étaient posées. Alors que l’ailier allemand Paris Brünner avait ouvert le score, le meilleur buteur de la compétition, Agustin Ruberto, a permis aux ouailles de Diego Placente rentrer aux vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage grâce à un doublé express (36e, 45+4e).

Devant à la pause, les jeunes de l’Albiceleste ont finalement craqué au retour des vestiaires. Tandis que Brünner, la pépite du Borussia Dortmund, s’est offert le doublé pour remettre les deux équipes à hauteur (2-2, 58e), Max Moerstedt, le meilleur buteur allemand depuis le début de la compétition, a permis aux jeunes d’outre-Rhin de virer en tête (2-3, 69e). Dominateurs durant la majorité de la rencontre et poussant en fin de rencontre, les Argentins n’ont pas réussi à revenir lors du temps réglementaire. Et alors que l’on se dirigeait vers une défaite frustrante pour les gamins de l’Albiceleste, ces derniers sont revenus dans la partie dans les ultimes instants du temps additionnel. Après un travail formidable, Claudio Echeverri a trouvé Ruberto dans la surface. Le meilleur buteur du tournoi ne s’est pas fait prier pour s’offrir le triplé en envoyant une banderille sous la barre transversale (3-3, 90+8e). Un effort vain car l’Argentine a finalement été battue aux tirs au but. Manquant leurs deux tentatives face à un grand Konstantin Heide, les jeunes Argentins sortent aux portes de la finale ainsi après une rencontre impressionnante. Ils affronteront ainsi la France ou le Mali pour le match de la troisième place vendredi.