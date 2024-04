Manchester City : l’impressionnant retour en forme de l’explosif Jérémy Doku

Débarqué cet été en provenance de Rennes, Jérémy Doku était attendu pour sa première saison du côté de Manchester City. Il faut dire que l’international belge avait la lourde tâche de succéder à Riyad Mahrez dans le profil de l’ailier dynamiteur de défense. Car l’effectif des Cityzens semblait clairement déséquilibré à ce niveau-là et le début de saison avait montré les limites de n’avoir que des profils comme Bernardo Silva et Jack Grealish sur les ailes. Dans la difficulté, aucun joueur ne semblait capable d’enflammer réellement la rencontre par un dribble ou une accélération.

Et l’arrivée de Jérémy Doku avait permis à Pep Guardiola d’avoir une vraie solution sur le couloir droit ou gauche. La seule interrogation concernait le temps d’adaptation de l’ancien Rennais connu pour son irrégularité. Comment allait-il s’imprégner du logiciel Guardiola connu pour insister sur la discipline et le contrôle plutôt que la folie ? Les premiers mots avaient semblé donner des indications puisque l’attaquant de 21 ans avait rapidement brillé et explosé les défenses de Premier League. Lors de ses 8 premiers matches sous ses nouvelles couleurs, il avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives et même gagné une place de titulaire dans un effectif XXL, surtout dans le secteur offensif.

Un remplaçant de luxe

Mais le début de la jeune carrière de Jérémy Doku a prouvé qu’il manquait encore un peu de régularité au haut niveau. Après une blessure musculaire, il a fini par disparaître petit à petit et à perdre clairement en confiance. Remplaçant, ses entrées ne semblaient plus vraiment convaincre Pep Guardiola qui préférait donc Jack Grealish. Mais voilà, ces dernières semaines, Jérémy Doku est revenu mettre tout le monde d’accord. Face au Real Madrid puis face à Chelsea, ses entrées ont fait vivre un cauchemar à Dani Carvajal et Malo Gusto, alors qu’il avait retrouvé le chemin des filets face à Luton (premier but en PL depuis novembre). Véritable feu follet, il n’a pas hésité à user les défenses, à percuter et a fini par se montrer décisif. De quoi peut-être bousculer la hiérarchie ? C’est une possibilité comme l’a confié Pep Guardiola en conférence de presse. « Nous l’avons fait ces deux derniers matchs (ndlr : faire rentrer Doku), mais cela ne veut pas dire que cela va se produire lors des prochains matchs. Cela dépend de la façon dont nous allons nous réveiller et mon inspiration me vient au cerveau…», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

«Ce qui est important, c’est que quand ils ont joué, ils ont vraiment bien joué. Jack Grealish a bien joué lors de ces deux derniers matchs contre le Real Madrid et Chelsea, et l’impact de Jeremy Doku, tout le monde l’a vu contre Madrid et Chelsea, il a été immédiat…» Ce jeudi soir, Manchester City joue un match décisif dans la course au titre face à Brighton. La victoire est obligatoire pour revenir à un point d’Arsenal qui a deux matches d’avance actuellement. Et pour dominer les hommes de Roberto De Zerbi, Pep Guardiola devra compter sur un grand Jérémy Doku qui peut, en l’absence d’Erling Haaland, devenir l’un des atouts offensifs du coach espagnol. Reste à savoir maintenant s’il le fera dans la peau d’un titulaire ou d’un remplaçant de luxe comme il l’a fait ces derniers matches.