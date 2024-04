PSG-Le Havre : Bradley Barcola est confiant pour la fin de la saison

Dans le prolongement de ses dernières prestations parisiennes, Bradley Barcola a séduit face au Havre ce samedi. Titulaire après être resté au frigo face à Lorient plus tôt dans la semaine, l’international espoir français s’est offert son premier but depuis plus de deux mois (face à la Real Sociedad en Ligue des Champions). Un but qui n’a en revanche pas suffi pour que le PSG soit officiellement sacré champion de France, la faute à de vaillants Havrais (3-3). Après la rencontre, l’ex-Lyonnais s’est exprimé au micro de Canal et a tout de même relevé plusieurs motifs d’espoir.

«Il y a une vraie cohésion, on travaille beaucoup d’enchainements à l’entraînement, on est à l’aise et c’est pour ça qu’on arrive à faire de bonnes choses. On est complémentaire, il y a un très bon état d’esprit, on arrive à bien jouer ensemble, on ne peut que bien finir, a assuré l’attaquant de 21 ans. Mon but ? On me reproche de ne pas être assez dans la surface mais là j’ai bien suivi et j’ai marqué, je suis content, a-t-il souri, avant de s’exprimer sur les grandes échéances à venir, dont potentiellement l’Euro avec les Bleus : on va donner le maximum possible, on va voir ce qu’il va se passer. »