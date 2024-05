Atalanta-OM : l’immense déception de Leonardo Balerdi

Accrocheur au Vélodrome, l’Olympique de Marseille entendait capitaliser sur sa prestation lors de la manche aller pour faire déjouer les pronostics en Italie. Littéralement éteint par l’Atalanta Bergame, l’OM est passé totalement au travers de son match retour en s’inclinant sur le score de 3 à 0 au Gewiss Stadium, ce jeudi. Ainsi, les Phocéens échouent aux portes de la finale au grand désarroi de Leonardo Balerdi, abattu au coup de sifflet final.

«Oui je suis très dégoûté, triste, on ne peut pas donner ça aux supporters, il faudra donner plus la saison prochaine, on a tout donné mais ce n’est pas suffisant, on doit donner plus pour avoir cette finale, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Merci aux supporters d’être toujours là», a exprimé le défenseur argentin au micro de Canal+.