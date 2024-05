Premier League : l’équipe type de la saison 2023/2024

Clap de fin pour la saison 2023/2024 de Premier League et on a eu le droit à un sacré spectacle. Entre une lutte intense pour le titre entre Manchester City, Arsenal et Liverpool ainsi que la bataille pour les places européennes, de nombreuses individualités sont sorties du lot cette saison et nous permettent d’établir notre onze type. Pour démarrer, au poste de gardien, on a opté pour David Raya (Arsenal). Arrivé de Brentford, il n’a concédé que 29 buts et réalisé 16 clean-sheets. Une performance de poids pour le gardien espagnol qui malgré quelques débats au départ a vite mis sur le banc le très bon Aaron Ramsdale avec les Gunners. L’autre option à laquelle nous avons pensé est Jordan Pickford qui a été déterminant avec Everton. Participant pleinement au maintien des Toffees, il a été d’une grande efficacité devant sa ligne. Place désormais au latéral droit où Kyle Walker (Manchester City) prend place. Devenu remplaçant la saison dernière, il a parfaitement repris sa place côté droit au sein de la défense mancunienne et a livré un exercice probant. Ben White aurait pu également faire partie de cette équipe, mais il prend place sur notre banc.

Pour le côté gauche, Josko Gvardiol aurait pu y figurer grâce à son excellente fin de saison, mais son début d’exercice plus poussif nous a fait pencher en faveur de Kieran Trippier (Newcastle). Le latéral droit qui peut aussi jouer à gauche a été l’une des satisfactions de Newcastle. Capitaine courage des Magpies, le natif de Bury a notamment distillé 10 passes décisives. Dans l’axe de la défense, un duo a vite fait sens. Tout d’abord, Virgil van Dijk (Liverpool) qui a sûrement été l’un des joueurs les plus performants et réguliers des Reds. De retour à un très haut niveau, le Néerlandais a pu se défaire de ses pépins physiques et a encore fait valoir son intelligence de jeu. Une qualité qu’il partage avec William Saliba (Arsenal). Certainement le meilleur défenseur du championnat cette saison, le Français n’est pas étranger au titre honorifique de meilleure défense de Premier League décroché par Arsenal. Son entente avec Gabriel Maghalaes a fait des merveilles.

Arsenal et Manchester City dominent les débats

Au milieu de terrain, on retrouve une nouvelle fois Rodri (Manchester City). Exceptionnel comme l’an dernier et ne connaissant pas la défaite quand il a joué, le milieu de terrain espagnol a été exceptionnel. Outre son rôle créatif et équilibrant, il a eu des statistiques incroyables avec 8 buts et 9 passes décisives en 34 matches. Pour l’accompagner, l’évidence se nomme Declan Rice (Arsenal). Arrivé pour plus de 115M€ de West Ham, il a largement rentabilisé son transfert en assurant l’équilibre des Gunners. Parfois relayeur ou sentinelle, il a eu un impact à tout niveau comme en témoignent ses 7 buts et 9 passes décisives en 38 matches. On aurait pu aussi évoquer les milieux d’Aston Villa Douglas Luiz et John McGinn tout comme Alexis Mac Allister dont l’arrivée à Liverpool a été magistrale et lui a permis de franchir un nouveau cap.

En milieu offensif, on a choisi Martin Odegaard (Arsenal) qui a été encore une fois très régulier avec les Gunners. Sa qualité de passe et de création a mis en difficulté de nombreuses équipes. Il termine la saison avec 8 buts et 10 passes décisives en 35 matches. Cela lui permet de devancer les deux Mancuniens Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Le premier a manqué la première partie de saison quand le second a dû jouer à différents postes et a connu quelques petits passages sur le banc. Pour les ailes, on retrouve côté droit Cole Palmer (Chelsea). Gros coup du mercato des Blues, il s’est directement adapté en provenance de Manchester City. Dans les difficultés rencontrées par son club, il a été la lumière dans la pénombre et achève l’exercice avec 22 buts et 11 passes décisives en 34 matches.

Son pendant gauche Phil Foden (Manchester City) a lui aussi été incroyable. Profitant de l’absence de Kevin De Bruyne en début de saison pour émerger, le jeune anglais a passé un cap dans l’efficacité et la régularité. Il affiche 19 buts et 8 offrandes en 35 matches. Heung min-Son (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal) et Mohamed Salah (Liverpool) auraient pu aussi faire partie de ce onze et figurent comme mentions honorables. Enfin pour l’avant-centre nous avons hésité. Ollie Watkins a porté Aston Villa vers la quatrième place et a été étincelant avec 19 buts et 13 offrandes. Si un Alexander Isak a aussi brillé, nous avons décidé de récompenser Erling Haaland (Manchester City). Dans une saison plus compliquée, le Norvégien a tout de même conservé de hauts standards avec 27 buts en 31 matches. Meilleur buteur du championnat, le Cyborg a encore été précieux dans le titre de Manchester City.