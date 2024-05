L’hommage larmoyant de Pep Guardiola à Jürgen Klopp

Hier après-midi, Jürgen Klopp a disputé son 489e et dernier match sur le banc de Liverpool, face à Wolverhampton en Premier League. Le technicien allemand va quitter les Reds cet été, et laisser place à Arne Slot. Durant son mandat, l’ancien coach du Borussia Dortmund a souvent croisé le fer avec Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. Alors qu’il fêtait son titre de champion en conférence de presse, ce dernier a été interrogé sur son sentiment de voir son plus grand rival partir.

«Il va beaucoup me manquer», a-t-il déclaré avec une voix tremblante. «Jürgen a joué un rôle très important dans ma vie. Il m’a amené à un autre niveau en tant que manager. Nous nous respectons incroyablement. Il m’aide avec son équipe, il a été un grand compétiteur dans ma vie. Je n’ai pas découvert la façon dont je peux les punir comme je peux le faire pour d’autres équipes. Avec lui, cela a été si difficile», a ajouté l’Espagnol. Une marque de respect entre les deux hommes.