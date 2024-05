HAC : les derniers mots de Mohamed Bayo

Prêté cette saison au Havre, Mohamed Bayo aura connu une saison compliquée. Le joueur de 25 ans, auteur de cinq buts et une offrande en 22 matchs joués, a connu des hauts et des bas avec le club doyen, officiellement maintenu dans l’élite. Le Guinéen va retourner à Lille cet été, avant un autre potentiel départ. Mais avant cela, il a tenu à remercier le public Ciel et Marine pour le soutien tout au long de la saison.

«Le chapitre 23/24 se referme donc sur un maintien mérité pour ce groupe uni et soudé», a d’abord indiqué l’avant-centre. «Merci à l’ensemble du staff et du personnel du HAC pour votre accueil chaleureux lors de mon arrivée. La saison n’a pas toujours été simple, mais l’objectif est atteint et c’est bien l’essentiel. Je continuerai toujours de suivre le HAC, de loin ou de près. Merci à tous les supporters pour votre immense soutien tout au long de la saison et prenez soin de vous… en Ciel et Marine», a-t-il ajouté.