Juventus : la prolongation d’Igor Tudor est bouclée

Damien Comolli l’a confirmé dernièrement en conférence de presse. Igor Tudor sera l’entraîneur de la Juventus à la Coupe du Monde des Clubs et plus généralement durant toute la saison 2025/2026. « Igor Tudor sera notre entraîneur pour la saison 2025-2026. Nous travaillons ensemble et nous voulons clairement rappeler qu’il sera notre coach cette saison. »

Depuis, des informations évoquaient une prolongation de contrat du Croate. Eh bien Sky Italie annonce ce soir que l’ancien coach de l’OM va bien signer un nouveau bail jusqu’en 2027 avec une option pour une année supplémentaire (2028). La signature du contrat pourrait intervenir entre jeudi soir et vendredi prochain.