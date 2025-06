Espagne : une légende espagnole critique l’attitude de Lamine Yamal

Départ seul au vestiaire pendant que ses coéquipiers saluent leur adversaire, déclarations considérées comme arrogantes en conférence de presse, Lamine Yamal agace de plus en plus d’observateurs de l’autre côté des Pyrénées. À commencer par l’ancien milieu du Real Madrid et de l’Espagne Guti, qui est revenu sur la dernière conférence de presse du jeune prodige du FC Barcelone, nonchalamment réalisée avec une casquette sur la tête.

«C’est la première fois que je vois un joueur en conférence de presse avec la casquette à l’envers. Quand il va à Ibiza, ou où il veut, il peut le faire. Mais pas avec l’équipe nationale espagnole en conférence de presse. C’est la réalité. Et ce n’est pas sa faute. C’est la faute de ceux qui sont à ses côtés et qui ne disent pas qu’il ne doit pas le faire», a pointé du doigt Guti au micro de l’émission El Chiringuito. Transparent contre le Portugal, Lamine Yamal a désormais terminé sa saison, et doit attendre de voir ses concurrents finir la leur pour compter les points, et espérer croire encore au Ballon d’Or.