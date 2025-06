PSG : le mercato de Milan Skriniar prend une tournure totalement dingue

Retour vers le futur…ou le passé. Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain est au spectacle. Confortablement installé dans son siège, avec la Ligue des Champions entre les mains, le club de la capitale assiste à la bataille à distance entre Fenerbahçe et Galatasaray pour s’offrir les services de Milan Skriniar (30 ans). Deux clubs qui rejouent le remake du feuilleton qu’ils nous ont offert l’hiver dernier. En effet, il y a six mois, les deux géants de Süper Lig se sont livrés une lutte acharnée pour mettre la main sur le défenseur slovaque, blasé de jouer les seconds rôles voire même parfois les figurants au PSG avec Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Fenerbahçe veut le garder

Souhaitant retrouver le devant de la scène et du temps de jeu, il a été sensible aux approches venues de Turquie. Dans un premier temps, Galatasaray semblait avoir la main. Mais c’est finalement Fenerbahçe qui a réussi à l’enrôler. Ce qui n’a pas été du tout du goût du club rival. Quoi qu’il en soit, l’ancien de l’Inter a rejoint l’équipe de José Mourinho sous la forme d’un prêt sec. En Turquie, il a retrouvé des couleurs, lui qui a participé à 20 matches toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 1 assist.

La suite après cette publicité

Content de sa recrue, le Fener travaille depuis plusieurs semaines sur son transfert définitif. Le 3 juin dernier, FotoMaç révélait d’ailleurs que l’écurie turque était confiante pour récupérer Skriniar. Le président du club, Ali Koç, avait d’ailleurs profité de sa présence à Munich pour la finale de la Ligue des Champions pour discuter de ce dossier avec Nasser Al-Khelaïfi. La publication turque avait même annoncé que tout devait s’accélérer dans les prochains jours. Sauf que FotoMaç fait légèrement machine arrière ce mardi et précise que les négociations se poursuivent avec Paris.

Galatasaray s’invite encore dans la danse

Il est aussi indiqué que le Fener compte faire une offre qui se rapproche le plus de ce que veut le PSG, soit environ 20 M€. Dans le même temps, FotoMaç ajoute que le Fener a posé un ultimatum à Skriniar. Il a jusqu’à la fin du mois pour prendre sa décision, ensuite son club passera à autre chose. Car la publication turque, qui parle «d’incertitude» aujourd’hui, assure que le Slovaque a des touches en Arabie saoudite, en Italie et en Angleterre. Mais son imposant salaire serait un frein, puisqu’il demanderait 12 M€ par quand le Fener propose de lui offrir 5,5 M€ par saison.

La suite après cette publicité

Ce mardi, Fanatik et le média slovaque Sport 24 font aussi des révélations assez surprenantes. En effet, on apprend que Galatasaray tâte le terrain en sous-marin pour essayer de doubler Fenerbahçe. Malgré son échec l’hiver dernier, le champion de Turquie a pris la température auprès du PSG pour un transfert à 10 M€. Il a aussi contacté directement le joueur afin de savoir s’il serait intéressé pour signer à Galatasaray. Un rebondissement totalement inattendu, puisque l’écurie turque n’avait pas digéré qu’il choisisse Fenerbahçe. Quelques mois plus tard, la pilule semble être passée et Milan Skriniar s’apprête de nouveau à tenir le rôle vedette lors de ce mercato turc.