Monaco : une réunion est prévue pour l’avenir de Ben Yedder

Auteur de 15 buts et de 2 passes décisives en 31 journées de Ligue 1, Wissam Ben Yedder est une nouvelle fois le meilleur buteur de l’AS Monaco cette saison. L’attaquant de 34 ans arrive en fin de contrat cet été, et n’a pas encore pris de décisions concernant son avenir. Mais comme l’a affirmé l’entraîneur Adi Hütter dans un entretien accordé à L’Équipe, une réunion est prévue entre la direction et l’ancien Toulousain.

«On a un accord sur le fait que les deux parties, le club et Wissam et son agent, doivent se rencontrer après la fin de la saison. C’est un top joueur, c’est un buteur. Tout est possible. Attendons de voir ce qui ressortira de cette réunion. Je ne ferai pas partie de cette réunion (rires). Mais nous sommes sur la même ligne avec le président», a expliqué le coach monégasque à propos de son attaquant phare.