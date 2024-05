Atalanta-OM : la joie d’El Bilal Touré après la qualification en finale

Une semaine après avoir été tenue en échec au Vélodrome, l’Atalanta Bergame a montré les crocs à domicile pour écarter l’Olympique de Marseille à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue Europa (3-0), ce jeudi. Maître de son sujet pendant 90 minutes, le club italien n’a jamais été inquiété par son homologue et s’est logiquement qualifié pour la finale de C3, une première dans l’histoire des Lombards. Auteur du troisième but de la Dea, El Bilal Touré était aux anges à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’avec les idées du coach et notre mentalité, on a poussé et voilà ce que ça a donné. Le groupe vit ensemble et bien, le coach a toujours donné cette mentalité et ça paye aujourd’hui. Sur mon but ? Je savais que les défenseurs étaient fatigués donc je devais amener cette vitesse. Le coach a une belle mentalité et les joueurs ont vraiment besoin de ça, il pousse constamment, il nous aide. On prend match par match, on a un match mercredi et après ça on se focalisera sur la finale», a déclaré l’attaquant de la Dea au micro de Canal+.