Ligue 1 : la journée de lutte contre l’homophobie encore marquée par la polémique

Comme chaque année, la LFP tient à célébrer plusieurs journées de lutte contre la discrimination. Après la journée contre le racisme en mars dernier, ce week-end, c’était au tour du combat contre l’homophobie. Un sujet un peu plus sensible, aux yeux des joueurs du moins. Ces dernières années, il y avait notamment eu ces maillots avec le flocage arc-en-ciel, qui avaient, eux aussi, généré beaucoup de débat, certains joueurs ayant refusé de les porter et donc de jouer.

La suite après cette publicité

Cette saison, la Ligue de Football Professionnel avait choisi cette dernière journée de Ligue 1 et s’était adaptée, en misant sur des éléments visuels un peu plus sobres. À savoir le logo habituel de la LFP sur la manche des maillots aux couleurs arc-en-ciel, ainsi qu’un patch contre l’homophobie sur le torse. Eh bien, une fois encore, certains joueurs ont refusé de jouer le jeu.

À lire

Maillot contre l’homophobie : le geste de Mohamed Camara fait scandale

Le geste fort de Camara

Le Nantais Mostafa Mohamed a par exemple refusé de participer à la rencontre face à l’AS Monaco de dimanche soir, comme il l’avait déjà fait l’an dernier. Pour sa part, le Monégasque Mohamed Camara a caché le logo de la LFP avec un bout de scotch noir, et en a fait de même avec du ruban adhésif blanc sur le patch contre l’homophobie sur son torse. Ce qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs ont critiqué le milieu de terrain, même si d’autres ont aussi tenu à le défendre.

La suite après cette publicité

Adi Hütter, le coach monégasque, a tenu à prendre la parole à ce sujet après le match. « D’abord, je tiens à dire que nous, en tant que club, nous supportons l’opération organisée par la LFP. Pour sa part (Camara), c’est une initiative personnelle. Il y aura une discussion en interne avec lui à propos de cette situation. Je ne commenterai pas plus », a lancé l’entraîneur autrichien. « Je trouve que c’est un comportement inadmissible et doit faire l’objet de sanctions les plus fermes contre le joueur, mais aussi contre le club qui l’a laissé faire », a de son côté affirmé la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sur RTL ce lundi matin. Reste maintenant à voir si Camara et Mohamed seront sanctionnés par leur club respectif. L’an dernier, l’attaquant égyptien avait écopé d’une amende que son club avait reversée à l’association SOS Homophobie.