OM : Matt Pokora fracasse Samuel Gigot et Quentin Merlin

Au sortir d’un nul encourageant au Vélodrome la semaine passée, l’OM a lourdement chuté sur la pelouse de l’Atalanta (3-0), ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa. Hors-sujet pendant la majorité de la rencontre, le club phocéen n’a pas fait le poids face au club italien et échoue logiquement aux portes de la finale. En panne offensivement, les Marseillais ont également montré de grosses lacunes sur le plan défensif. Des difficultés qui n’ont pas échappé aux principaux observateurs à l’image de Matt Pokora, visiblement agacé par les prestations de Samuel Gigot et Quentin Merlin.

La suite après cette publicité

«À l’aller avec Henrique et Murillo, ça fonctionnait parfaitement bien derrière les attaquants de l’Atalanta. Ils étaient éteints et il va nous mettre Gigot qui sait pas ressortir un ballon proprement (surtout contre une équipe qui presse) et Merlin qui physiquement est à la rue», a lâché l’artiste français sur son compte X.