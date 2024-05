Atalanta-OM : la grosse punchline de Jean-Louis Gasset après l’élimination

Le retour à la réalité fait mal pour les Marseillais. Le rêve d’une finale de Ligue Europa est déjà loin. Ce jeudi soir, l’OM n’a pas existé face à l’Atalanta lors de la demi-finale retour. Une lourde défaite (3-0) loin d’être imméritée tant le visage affiché par les Olympiens étaient décevants. Et forcément après la rencontre, Jean-Louis Gasset a livré un constat très lucide au micro de Canal+.

Le coach marseillais a surtout souligné les prestations de ses joueurs lorsqu’ils sont loin du Vélodrome. «Ce soir, on n’avait pas l’agressivité, ils nous ont dominés et gagnés tous les duels. C’est souvent à l’extérieur que ça se passe. (…) Mais c’est l’histoire de cette saison. Au Vélodrome, nous sommes des tigres. À l’extérieur, nous sommes des chats. Ce n’est pas pour rien si on est pas bien classé en Ligue 1 à l’extérieur», a-t-il lancé. Un triste constat qu’il va falloir corriger pour espérer faire mieux sur la fin de saison.