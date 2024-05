Le PSG se retire pour Messinho

La pépite Estevão Willian, plus connue sous le nom de Messinho, semble s’éloigner du PSG. Le jeune joueur brésilien, qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, accumule les matchs avec son club de Palmeiras et a récemment inscrit son premier but en championnat ce week-end contre Cuiabá-MT. Comme souvent avec les pépites brésiliennes, il suscite l’intérêt précoce de plusieurs clubs. Selon le quotidien catalan Sport, le PSG ne semble plus être dans la course. Luis Campos n’aurait pas réussi à trouver un accord avec la présidente de Palmeiras, Leila Pereira, et aurait plutôt opté pour le recrutement de Lucas Beraldo (Sao Paulo) et de Gabriel Moscardo (Corinthians). Les clubs de Premier League semblent désormais être en pole position.

D’après les informations du même quotidien barcelonais, Chelsea et Arsenal seraient bien avancés dans le dossier. Chelsea envisagerait de proposer une offre de 32 millions d’euros avec des bonus pouvant considérablement augmenter le montant total. De leur côté, les Gunners cherchent également à attirer Messinho, bénéficiant de l’avantage d’avoir déjà plusieurs Brésiliens dans leurs rangs.