Ligue Europa, OM : la réaction pleine de dégoût de Jean-Louis Gasset après l’élimination !

La marche était (beaucoup) trop haute. Tenu en échec (1-1) lors du match aller à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille a vu ses rêves de finale de Ligue Europa s’envoler, ce jeudi soir, en terres italiennes. Totalement dépassés par le collectif huilé de Gian Piero Gasperini, les coéquipiers de Leonardo Balerdi, crédité d’un 3 pour sa prestation, ont finalement vécu un cauchemar (0-3) face à l’Atalanta Bergame d’Ademola Lookman, Matteo Ruggeri et El Bilal Touré, les trois buteurs du soir. Présent au micro de Canal + après la gifle reçue, Jean-Louis Gasset affichait logiquement son dépit.

«Il y a de la déception et de l’incompréhension car à une semaine d’intervalle, on est capable de montrer deux visages. Ce soir, on n’avait pas l’agressivité, ils nous ont dominés et gagnés tous les duels. C’est souvent à l’extérieur que ça se passe. Je pensais que l’on était capable d’être à la hauteur d’une demi-finale de Coupe d’Europe, ça n’a pas été le cas. Si on revient à 1-1, peut-être qu’ils auraient été un peu fatigué», a tout d’abord avoué le technicien marseillais avant d’envoyer un pique à ses joueurs. «C’est l’histoire de cette saison. Au Vélodrome, nous sommes des tigres. À l’extérieur, nous sommes des chats».

Difficile, cependant, de contredire les propos de l’ancien coach de l’ASSE, tant les Marseillais ont été dépassés dans tous les secteurs (16 tirs à 6 pour les joueurs de Bergame. Incapable de répondre au pressing intense de l’Atalanta, l’OM a finalement constamment subi les vagues de l’actuel 5e de Serie A. De quoi mettre fin à ses rêves d’une seconde finale européenne après celle disputée - et perdue - il y a six ans face à l’Atlético de Madrid. Abattu, Jean-Louis Gasset revenait, enfin, sur les larmes d’un Pierre-Emerick Aubameyang, frustré de s’arrêter aux portes de la finale, organisée à Dublin le 22 mai prochain.

«On avait dit qu’une demi-finale de Coupe d’Europe, ça n’arrive pas souvent dans une vie surtout en fin de carrière. Il la voulait à tout prix mais l’incompréhension de ce visage à l’extérieur ne date pas d’aujourd’hui. Si l’OM est mal classé en championnat, au niveau du jeu à l’extérieur, il n’y a pas de nouveauté». Et de conclure : «on a passé quatre soirées du feu de dieu, on a fait plaisir à des gens. On a communié avec eux mais maintenant, on doit terminer le championnat qui est important pour que l’OM soit européen l’an prochain. Il faut que tout le monde se mobilise pour que l’on fasse l’Union sacrée». Neuvième de Ligue 1 avec un match en retard, l’OM va désormais devoir tout miser sur le championnat pour espérer revivre ces soirées d’Europe la saison prochaine. Avec, espérons le, un tout autre sort…