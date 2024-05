PSG : le projet de QSI prend cher

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a dit adieu à la Ligue des champions. A une marche de la finale, les Franciliens ont chuté face au Borussia Dortmund en 1/2 finale (2-0 au score cumulé). Une énorme déception pour les champions de France, qui étaient pourtant favoris sur le papier. Sur le terrain, c’était tout autre chose. Les troupes de Luis Enrique sont complètement passées à côté des deux rendez-vous face au BVB, qui a su se montrer efficace et sérieux. Après la rencontre, le président Nasser Al-Khelaïfi était forcément déçu après avoir échoué si près du but.

Le PSG a été proche de toucher au but

« On a cru aller en finale. On a une meilleure équipe, mais Dortmund a gagné deux fois, félicitations à eux. On est déçu pour nos supporters. Mais je suis fier de mon équipe. On est trois fois en demi lors des cinq dernières années. Bien sûr, ce n’est pas notre objectif, mais c’est le foot. Il faut accepter, même si c’est injuste, mais on va l’accepter.» Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a toujours eu pour ambition de soulever un jour la coupe aux grandes oreilles. Pour cela, les dirigeants ont massivement investi sur le mercato et ont misé sur plusieurs grands noms pour porter ce projet.

Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar Jr, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé figurent parmi les stars qui ont dit oui à Paris et à QSI. Si sur la scène française cela a porté ses fruits, en Europe, les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas encore parvenus à remporter le Graal. Ils ont été proches de l’emporter en 2020, mais ils se sont inclinés en finale face au Bayern Munich. Comme l’a indiqué NAK, les Franciliens ont aussi atteint les 1/2 finales à plusieurs reprises, comme cette saison. Mais ils n’ont pas encore passé le cap qui leur permet de gagner en C1 comme Manchester City l’an dernier.

Un gouffre financier selon la presse espagnole

Comme le PSG, les Citizens ont beaucoup investi et ont connu plusieurs échecs avant d’atteindre leur objectif. C’est un exemple à suivre pour les Parisiens, qui ne comptent plus forcément faire autant de folies sur le mercato. Mais après l’élimination face au BVB, le projet du PSG et du Qatar est toutefois pointés du doigt par certains. En Espagne, AS parle d’un "naufrage à 2 milliards d’euros" avant de développer : «le PSG a dépensé plus que cette somme depuis son rachat par le Qatar et n’a pas réussi, en 13 ans, à remporter la Ligue des Champions».

AS poursuit : «après 13 saisons, le bilan, même s’il est incontestable en France, ayant remporté plus de 80% des titres, dont 10 championnats, n’est pas positif si l’on s’en tient aux performances du club en Ligue des champions. Seules trois demi-finales, la dernière en 2024, une finale, perdue en 2020 contre le Bayern, sont le bagage accumulé par une équipe à qui la plus haute compétition européenne inflige de véritables maux de tête depuis plus d’une décennie (…) Le PSG a dépensé, depuis 2011, 2,04 milliards d’euros, un record absolu en France et en Europe, réglant la balance, la différence de revenus et de dépenses, à -1,312 millions d’euros, un déficit extraordinaire si l’on prend en compte qu’il n’a pas été capable de remporter la Ligue des Champions (…) Le Qatar a réalisé que dépenser beaucoup d’argent pour des stars n’est pas synonyme de succès.»

Un projet à construire sans Mbappé

Le média ibérique ajoute qu’en plus des joueurs, le club français a aussi misé sur des techniciens de renom comme Ancelotti, Tuchel ou Pochettino, qui ont tous échoué. Marca a aussi évoqué les investissements parisiens qui n’ont pas fonctionné. Le média précise que « 1169 millions d’euros » ont été dépensés par QSI depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. De son côté, Relevo a aussi pointé du doigt le richissime PSG. «Une nouvelle saison et un nouvel échec. Au PSG, les choses fonctionnent ainsi. Le championnat de France est considéré comme acquis, puisque le projet mine n’importe quel autre club du pays, et les décisions sont prises en pensant pouvoir atteindre le mois de mai et pouvoir remporter la Ligue des Champions. Cela n’est pas encore arrivé, les coachs, les projets et les millions continuent de passer sans obtenir le Graal. C’est peut-être injuste, une exigence excessive, mais c’est ce qui est conforme à un projet pharaonique.»

Relevo poursuit : «depuis l’arrivée du Qatar au PSG en 2011, le club a disputé 12 fois la compétition, mais n’a réussi à atteindre la finale qu’une seule fois. C’était en pleine saison pandémique, avec une phase finale anormale, à Lisbonne, sans public. Ils ont également été battus, en l’occurrence contre le Bayern Munich. Depuis le moment de l’acquisition, le club a dépensé un peu plus de 2 milliards d’euros en joueurs , d’innombrables projets dans lesquels ils collectaient des ligues - à quelques exceptions notables près - alors qu’au printemps ils n’étaient pas à la hauteur en Europe. Sans Mbappé, le plus probable sera d’essayer de construire sur la même idée que cette saison, de ne pas miser autant sur une seule star que sur un groupe solide de bons joueurs.»

Le Qatar se questionne aussi

Marca a aussi évoqué le futur projet parisien sans KM7. «Il reste au PSG la finale de la Coupe mais une nouvelle étape a déjà commencé au club sans Mbappé. La question est de savoir si le club sera capable de se maintenir et d’être compétitif sans sa star, car il a été une fois de plus démontré que si Kylian ne marque pas, il n’y a personne pour marquer. Le Qatar a opté pour une équipe jeune et Luis Enrique a su donner son cachet à l’équipe. Il manque d’emballage et n’est pas si innocent ni trop révélateur. Contre Dortmund, le plan était clair, mais il s’est effondré à cause de cela et d’une autre erreur défensive. Il semblait que l’équipe aurait pu passer une nuit entière à essayer de marquer sans rien faire du tout.» Au Qatar, la presse s’intéresse également aux échecs du PSG et à la suite de ce projet.

Doha News a écrit à ce sujet : «une nouvelle ère s’ouvre au sein du club parisien puisque ce pourrait être le dernier match de Mbappé en Ligue des Champions puisqu’il devrait quitter le club à la fin de la saison (…) Le PSG a perdu les six matches de ses trois demi-finales aller-retour de Ligue des champions après des doubles défaites contre Milan en 1995 et Manchester City en 2021.» Le Qatar Tribune a évoqué le fait que le PSG se soit plaint d’avoir touché plusieurs fois les poteaux avant d’ajouter: «le PSG, qui a déjà fait partir Neymar et Lionel Messi dans le cadre d’un virage en faveur des joueurs plus jeunes, devra concourir la saison prochaine sans son talisman car il semble que le meilleur buteur Kylian Mbappe partira gratuitement en juillet.» Au Qatar comme ailleurs, on se questionne sur la suite des évènements et l’après Mbappé. Le PSG a quelques mois pour répondre à toutes les interrogations.