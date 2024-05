C3 : le Bayer Leverkusen arrache le nul face à la Roma et file en finale

C’était la sensation de cette saison. Dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue Europa, le Bayer Leverkusen affrontait ainsi la Roma. Le club de Xabi Alonso, qui n’avait pas connu la moindre défaite cette saison, devait gérer une avance de deux buts. On s’attendait donc à voir encore une fois une équipe sereine face une formation romaine qui devait vite marquer pour espérer inverser la tendance. Et pourtant, deux penalties transformés par l’ancien parisien Leandro Paredes (43e, 66e) jetaient le doute sur l’équipe allemande qui se dirigeait vers une prolongation.

La suite après cette publicité

Menés de deux buts, les coéquipiers d’Amine Adli tentaient de réduire la marque pour valider une nouvelle fois leur billet pour la finale. Mais il fallait aussi deux buts pour égaliser et ainsi ne pas perdre pour ne pas mettre fin à une série de 48 matches sans défaite cette saison. Après plusieurs occasions, le Bayer finissait par réduire l’écart grâce à un CSC gag de Gianluca Mancini (81e). Un but qui suffisait pour filer en finale (3-2, en score cumulé). Mais le Bayer ne voulait surtout pas mettre fin à sa série tout simplement folle. Et comme lors des dernières rencontres, la formation de Xabi Alonso a réussi à arracher le nul dans les dernières secondes grâce à Josip Stanisic (90e+7). Le Croate profitait d’une équipe de la Roma qui tentait le tout pour le tout pour marquer. Le Bayer Leverkusen affrontera l’Atalanta en finale le 22 mai prochain à Dublin et reste invincible.