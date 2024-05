Atalanta-OM : le constat sans appel de Geoffrey Kondogbia et Pau Lopez

Outrageusement dominé en terres italiennes, l’Olympique de Marseille a subi la loi de l’Atalanta Bergame (0-3) et quitte la Ligue Europa aux portes de la finale. Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, Geoffrey Kondogbia a d’ailleurs avoué que le club phocéen ne méritait pas mieux… «On est un peu peinés, un peu déçus. Ca a été différent du match aller, ils étaient à la maison donc ils ont mis beaucoup d’intensité. Je pense qu’on a bien démarré le match, c’était assez égal. Après on a commencé à être mis en danger sur les contre-attaques et ensuite ça a été de plus en plus difficile. Ce soir on est extrêmement déçus. On a fait un beau parcours, on a affronté pas mal de bonnes équipes dans cette compétition. On avait à cœur de rendre fier un club, une ville et ce soir on n’a pas su le faire. Pour mériter, il fallait gagner à la maison ou ici chez eux, donc oui logiquement on ne mérite pas d’aller en finale. Techniquement on aurait pu faire mieux. On doit réagir, on n’a pas le choix. Il faut se relever très vite, c’est à ça qu’on voit notre caractère. À nous de répondre de la meilleure des manières et de bien finir le championnat».

Questionné à son tour, Pau Lopez, auteur d’une grande prestation malgré les trois buts concédés, regrettait lui aussi le niveau affiché par l’OM au Gewiss Stadium. «On est déçus, je pense qu’on n’a jamais été dans le match, ils ont mieux joué, ils en voulaient plus que nous. On est arrivés jusque-là mais on ne mérite pas d’aller en finale. C’est dommage car je crois qu’on a fait une belle coupe d’Europe mais maintenant c’est trop tard. Désolé pour tous nos supporters, pour les gens qui sont venus à Bergame. On savait que c’était très important pour eux la coupe d’Europe mais aujourd’hui on ne méritait pas de passer. La saison de l’OM, cette année on joue très bien à domicile, on prend des points mais à l’extérieur on est la pire équipe de la Ligue 1. Ce n’est pas que de la malchance. C’est dommage mais c’est notre réalité, il faut bien finir nos trois derniers matchs. On a eu l’opportunité de marquer avec Iliman (Ndiaye), ça aurait peut-être changé quelque chose mais ce soir on a perdu car ils ont été meilleurs que nous». Un constat implacable.