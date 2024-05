OM : Jean-Louis Gasset s’incline face à la supériorité de l’Atalanta

En Italie, l’Olympique de Marseille a mis fin à son aventure européenne. Totalement dépassés par le collectif parfaitement huilé de l’Atalanta Bergame, les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont jamais existé et ont finalement quitté le Gewiss Stadium avec une lourde défaite (0-3), synonyme d’élimination aux portes de la finale de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse, le technicien marseillais a d’ailleurs reconnu la supériorité de la Dea.

«Quand on voit le match aller, on se dit qu’il y a la place, il y avait de l’espoir, on s’était hissé à leur niveau, je pensais qu’on était capable de réitérer cette prestation. Ce soir, ils étaient plus forts, même si on a la balle de 1-1 qui peut renverser le match, à la 50e, c’est tout ce qui fait la différence, par rapport à leur situation en un-contre-un. L’Atalanta a joué de manière très agressive, il y a beaucoup de bons joueurs, ce club travaille bien», a ainsi lancé Gasset. Place au championnat.