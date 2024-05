Le Bayer Leverkusen bat le record d’invincibilité en Europe !

Historique tout simplement. Ce jeudi soir, le Bayer Leverkusen avait l’occasion de rentrer définitivement dans l’histoire du football. Invaincue depuis 48 matches, soit depuis le début de la saison, la formation allemande semble ne jamais avoir peur de la défaite. Ce jeudi soir, alors qu’il était mené 2-0 à la 80e, le club de Xabi Alonso a encore une fois réussi à arracher la qualification et l’égalisation à la dernière seconde (90e+7, 2-2 score final). Un but qui permet donc de prolonger la série d’un match.

Grâce à ce but, le Bayer Leverkusen rentre définitivement dans la légende puisqu’avec 49 matches sans défaite (40 victoires, 9 nuls), Die Schwarzroten a la meilleure série d’invincibilité du football européen devant Benfica (48 matches) en 1963. Cette saison, le Bayer Leverkusen a remonté un score à 10 reprises et a ainsi marqué 35 buts dans le dernier quart d’heure d’un match. Un autre record. Déjà champion d’Allemagne, le Bayer peut prolonger sa saison historique en remportant la C3 face à l’Atalanta et la Coupe d’Allemagne face à Kaiserslautern.